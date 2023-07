Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los fieles escuderos de Sálvame por excelencia. Aunque han pasado ya casi tres semanas desde que el programa dirigido por Jorge Javier Vázquez llegó a su fin, siempre que tiene oportunidad, el colaborador no tiene reparo en defender el espacio televisivo, lanzando dardos a quienes van a llenar el vacío que dejó. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en la última ocasión, cuando el presentador ha hecho referencia a la labor de Ana Rosa Quintana a la hora de entrevistar a los políticos más destacados.

Cabe destacar que la relación entre Sálvame y El Programa de Ana Rosa no era óptima, motivo por el que el tertuliano ha hablado de la compañera de Joaquín Prat sin ningún tipo de filtro, indicando que Yolanda Díaz "se merendó" a Quintana: "Una cosa es moderar una mesa de tertulianos y otra enfrentarte cara a cara a un animal político. Ana Rosa no es eso, ahí tienes todas las de perder", comenzaba explicando el ex de Makoke en una entrevista para El Español, dejando entrever que el papel de la comunicadora en estos debates no ha sido el esperado para él.

Kiko Matamoros, sorprendido por la apacible reacción de Ana Rosa Quintana

Pese a que ha asegurado que "ni muerto" votaría a Pedro Sánchez, Kiko ha querido alabar la capacidad de reacción del presidente del Gobierno de España y de la viceperesidenta segunda frente a las cámaras en los últimos días: "He escuchado una propuesta de Yolanda Díaz que es una locura, que dice que van a dar 20 mil euros a los chavales de 18 años. Y eso se lo cuenta a Ana Rosa y Ana Rosa se queda callada… Yo es que me tiro al suelo", ha zanjado, demostrando así que esperaba que la presentadora analizara el dato y se lo rebatiera a su invitada.

La defensa a ultranza de Kiko Matamoros sobre Sálvame

Por otro lado, Matamoros tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad, en el medio mencionado, de hacer referencia a los bajos datos cosechados por Telecinco a raíz de la cancelación de Sálvame: “Esa cohabitación que había con Ana Rosa ha existido durante muchos años: ella era la reina de la mañana y nosotros por las tardes. La nueva jefatura tiene otros planes, pues es respetable, pero hasta ahora los números no les han dado la razón”, finalizaba, defendiendo así el puesto que trabajo que mantuvo durante más de una década y cuestionando el éxito de la cadena de Fuencarral en su drástica decisión de acabar con uno de sus buques insignia.