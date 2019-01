Yurena, como Ylenia, entra ‘soltera’ en ‘GH Dúo’: nueva concursante confirmada

Yurena, antes Ambar y antes de eso Tamara, para muchos Tamara ‘la mala’, también se embarca en la aventura de ‘GH Dúo’, como así se ha anunciado este viernes en el programa ‘Sálvame’. Una gran sorpresa para los amantes de los realities, conocedores de que la cantante suele protagonizar grandes momentos cuando se encuentra encerrada entre cuatro paredes, como ya sucedió en ‘Hotel Glam’, o en una isla desierta, como en la penúltima edición de ‘Supervivientes’.

Ahora bien, como también le sucede a Ylenia Padilla, se desconoce quién es el hombre que le acompañará en la casa de Guadalix y que entrará como su fiel escudero. Lo único que hay claro es que será un exnovio del pasado, dado que actualmente no se le conoce pareja formal y que no le gustará demasiado, dado que no atesora una buena relación con los hombres mediáticos que un día ocuparon su corazón.

Poco a poco, la lista de famosos que se encerrarán en ‘GH Dúo’ para lavar sus trapos sucios y divertir a la audiencia se va completando. Ya están con un pie en la casa Kiko Rivera e Irene Rosales; Antonio Tejado y Candela Acevedo; Ylenia y su acompañante misterioso; Sofía Suescun y Alejandro Albalá; y ahora también Yurena.

También se ha confirmado de manera extraoficial que Carolina Sobe será otra de las concursantes, ya que Jorge Javier Vázquez ha tenido un desliz en las redes sociales. Por ende, Julio Ruz, su amigo especial también tiene pasaporte para Guadalix y, para rizar más el rizo, también lo hará María Jesús Ruiz, quien ya informó que estaba obligada por contrato a participar en este reality.

‘GH Dúo’ dará comienzo el próximo martes 8 de enero y será una de las grandes apuestas de la temporada de Telecinco. De hecho, será el arma que la cadena de Vasile ha preparado como venganza al salto de ‘La Voz’ a Antena 3, dado que coincidirán el mismo día.

