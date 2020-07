Las dos concursantes se han impuesto a Oriana e Iván y se han alzado con el suculento premio.

‘La casa fuerte’ ha vivido este domingo su anticipada final. Un mes y medio después del estreno del reality veraniego de Telecinco, Leticia Sabater y Yola Berrocal se han convertido en la pareja ganadora del concurso.

En su inicio, las dos concursantes, que ejercieron de asaltantes, protagonizaron un fuerte encuentro debido a sus desavenencias y problemas que arrastraban desde fuera del concurso. Sin embargo, al poco tiempo, ambas comprendieron que juntas podrían llegar más lejos. Y así ha sido. Las dos veteranas de la televisión han conseguido en todas estas semanas ganarse el favor de la audiencia, hasta el punto de ganar los asaltos a una pareja con mucha fuerza en el exterior, Maite Galdeano y Cristian Suescun. «La veteranía se ha impuesto a la juventud. Ha ganado la biografía», decía Jorge. Después, emocionadas, agradecían a todos los espectadores su apoyo: «Hemos ganado todos».

Gracias a su buen rollo y a sus ganas por hacer todas las pruebas con una sonrisa de oreja a oreja han provocado que se alzaran con el suculento premio. Las dos concursantes se mostraban emocionadas por haber llegado a la gran final del concurso. «Es la primera vez que quedo segunda en un concurso», decía la interprete de «La salchipapa» antes de jugar el último asalto. Berrocal y Leticia se imponían así a Oriana Marzoli e Iván, quienes han afianzado su relación dentro del reality veraniego de Telecinco.

Yola, Leticia y Maite Galdeano, «Las supernenas»

Dentro de ‘La casa fuerte», Yola Berrocal y Maite Galdeano hacían buenas migas con los familiares de Sofía Suescun. Sin embargo, su relación funcionaba mejor con Maite Galdeano. Las tres se autodenominaron «Las supernenas» y desataron los celos del resto de concursantes.

En medio de los casi dos meses de concurso, a Yola Berrocal le ha dado tiempo a enamorarse del de Pamplona. A pesar de que este tuviera novia fuera, lo cierto es que su tonteo era mutuo y despertó un sinfín de comentarios dentro del concurso. La dudas sobre un posible ‘affaire’ comenzaban cuando Fani afirmaba en una conversación privada que Yola y Cristian habían tenido relaciones sexuales dentro de la casa. «No ha habido sexo», han dicho ambos. Eso sí, reconocían que durante el masaje pasó algo más: «El otro día Yola me hizo un masaje muy bueno para liberar tensiones».

La química es más que evidente, sin embargo Yola rechaza tener algo más con el hijo de Maite Galdeano por la diferencia de edad que les separa: «Tengo treinta años más que él». Cristian ha reconocido que no pueden ser más que amigos porque tiene a una persona importante que le espera en el exterior: «Yo tengo mi novia y ella lo sabe. Ahí se queda, en una buena amistad». Sobre su relación con Jessica Reina se mostraba tajante: «Mi novia sabe que la quiero mogollón y que Yola es una buena amiga mía».

Sin embargo, esto no llegó a buen puerto. «Son veteranas de guerra en programas de televisión y me quisieron embaucar con la cena, no supe decirles que no, pero lo hice en plan amigos. Me he sentido intimidado sexualmente«, le espetaba Suescun. «Me dijo que tenía una mirada muy bonita, que podría surgir liarnos en la casa. Yo le dije que no era mi intención y aluciné», defendía Maite Galdeano. Sin embargo, Berrocal era clara y hacía hincapié en que sus sentimientos habían sido verdaderos: «Lo juro por mi sobrina que está en el cielo que todo lo que he dicho ha sido de corazón y a mí él sí que me ha gustado. ¡Estoy harta!». Además, las dos concursantes se han abierto en canal en el concurso y han confesado sus secretos más íntimos. Entre ellos, un antiguo amor de la interprete de «La salchipapa»: «Solo puedo decir las iniciales, S.D., y es cantante«.