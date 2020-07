Cristian ha confirmado que tiene un ‘feeling’ muy especial con su compañera: «La verdad es que he conectado muy bien con Yola.

Confidencias, consejos sexuales, masajes… Yola Berrocal y Cristian Suescun están estrechando su relación más que nunca en ‘La Casa Fuerte’. En los últimos días, sus continuos tonteos están en boca de todos, incluso, se ha llegado a especular con un posible encuentro sexual. La pareja ha aclarado con detalles en qué punto está su relación.

El detonante ha sido un sensual masaje que protagonizaron hace unos días, Cristian ha confirmado que tiene un ‘feeling’ muy especial con su compañera: «La verdad es que he conectado muy bien con Yola. Me parece una bellísima persona. Es increíble y es una buena amiga mía». Ambos se han prodigado en elogios, ella subrayando que es «una buena persona y tiene un corazón grande».

La dudas sobre un posible ‘affaire’ comenzaban cuando Fani afirmaba en una conversación privada que Yola y Cristian habían tenido relaciones sexuales dentro de la casa. «No ha habido sexo», han dicho ambos. Eso sí, reconocían que durante el masaje pasó algo más: «El otro día Yola me hizo un masaje muy bueno para liberar tensiones».

Yola explicaba que se habían dado un beso: «Le empecé a dar el masaje. Le comí la oreja, tenía la carita así y nos besamos con lengua». Iba más allá y no dudaba en entrar en detalles: «Cuando das un masaje percibes las energías y yo percibí una energía muy fuerte». Añadía que le notó muy contento.

«Tengo novia»

La química es más que evidente, sin embargo Yola rechaza tener algo más con el hijo de Maite Galdeano por la diferencia de edad que les separa: «Tengo treinta años más que él». Cristian ha reconocido que no pueden ser más que amigos porque tiene a una persona importante que le espera en el exterior: «Yo tengo mi novia y ella lo sabe. Ahí se queda, en una buena amistad». Sobre su relación con Jessica Reina se mostraba tajante: «Mi novia sabe que la quiero mogollón y que Yola es una buena amiga mía».

Por su parte, Maite Galdeano subrayaba que no cree que la relación termine en nada porque él tiene novia. A pesar de que en un principio Sofía Suescun se mostró fiel defensora de su cuñada, ahora está siendo más crítica con ella y se ha sentido muy defraudada. Así se lo hacía saber desde el plató: «Te he defendido muchísimo, no entendía nada. He sufrido incluso por ti y que ahora digas que estas decepcionada conmigo, me ha dolido». Recordaba que su hermano tiene novia, pero que había sido muy claro con ella y le había dicho que no estaba enamorado.