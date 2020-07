El presentador Joaquín Prat y Yola Berrocal se han visto las caras muchos años después de que su romance llegara a su fin.

Era uno de los momentos más esperados. Tras varias semanas pendientes de la historia que en su día unió a Joaquín Prat y Yola Berrocal así como del motivo por el que pusieron punto y final a su romance, por fin, el presentador y la bailarina se han visto las caras. El escenario elegido para ello no ha sido otro que ‘El programa de Ana Rosa‘, espacio en el que se han retrotraído en el tiempo para explicar a la audiencia lo que realmente sucedió. Después de que fueran fotografiados en un parque, el periodista rompió todo tipo de relaciones con Yola y ha sido este jueves cuando se han conocido todos los detalles y razones por las que tomó esa decisión. «Es evidente que tú y yo nos conocimos, tuvimos un aquel y nos vimos dos veces ¿Por qué no nos volvimos a ver más?», ha comenzado diciendo Joaquín.

Llevaban 12 años sin hablarse y, aunque mucho se había especulado acerca del motivo por el que se truncó su relación y que incluso se acusara a Yola de haber organizado esta trampa, Berrocal no ha querido aclararlo hasta tener frente a frente a Joaquín Prat. «Nos conocimos en el gimnasio y nos quedamos mirando. Nos saludamos y luego nos volvimos a ver en un sitio de copas y un día te llamé. Quedamos en un bar, estuvimos hablando y fuimos a un parque. Yo tengo muy buen recuerdo de ese día porque me encantabas como persona porque eras súper divertido y fueron momentos muy mágicos. Unos días antes hablé con una persona y me propuso hacer unas fotos con algún famoso. En ese momento yo estaba trabajando en televisión y no lo necesitaba. No lo iba a hacer, pero luego quedé contigo y antes de quedar contigo le llamé», ha explicado la propia Yola. Estaba arrepentida y en absoluto se sentía orgullosa de haberle traicionado, por lo que ha querido pedirle disculpas ante todo el mundo.

Ni siquiera ella misma entiende qué le llevó a dar ese paso, pues no obtuvo beneficio económico ninguno. «No sé que me llevó a hacerlo y lo pienso muchas veces porque no cobré dinero y es la única vez que he hecho esto. Te quiero pedir perdón porque me arrepiento muchísimo, lo siento por ti y por toda tu familia porque fue una traición a tu confianza». Precisamente en ese instante, Joaquín ha aprovechado la ocasión para confesar cómo se sintió en ese momento. Sin embargo, ha querido dejar claro que esta ‘ruptura’ le sirvió para formar la familia que, a día de hoy, ha conseguido formar junto a su pareja.

«Me sentí traicionado porque había una atracción y yo quería estar allí. Entonces yo te llamé y te dije que era la última vez que nos íbamos a ver. No te guardo rencor. Has tenido el valor de sentarte aquí y la prueba de que no te guardo ningún tipo de valor es que siempre he alabado tu paso por los concursos (…) En cierto punto te lo agradezco porque pocos meses después conocí a mi mujer y tengo una familia maravillosa», ha añadido. Disculpas aceptadas y asunto al que los protagonistas han dado carpetazo chocando sus codos como señal de haber enterrado el hacha de guerra.

SEMANA se adelantó a Yola Berrocal

SEMANA conocía todos los datos sobre esta historia. Las fotografías a las que hacían ellos alusión fueron publicadas en el kiosco rosa hace ya más de una década atrás. Lo que sucede en ellas no avergüenza a sus protagonistas, pero quizá lo que no gustó tanto al presentador es cómo fueron captadas estas instantáneas. Este medio pudo confirmar, antes de que Yola lo corroborara, que los paparazzi que captaron estas tórridas escenas de pasión en un parque no andaban tras la pista de su incipiente (y truncado) romance.

Fue una llamada la que les informó de quién, dónde y cómo se encontraría a la pareja dedicándose risas, confidencias, besos, abrazos y otros arrebatos de pasión. La sospecha de Joaquín Prat es que fue Yola Berrocal quien avisó a los fotógrafos para así ofrecer el material a una revista. Este movimiento maestro de la polemista quizá fue lo que puso punto y final a su incipiente relación con Joaquín Prat. La suya podría haber sido una bonita historia de amor que perduraría en el tiempo y rompería todas las barreras, pero esto es ya tan solo una suposición, dado que las tretas de la joven Yola para perpetuar su presencia en los medios provocaron la espantada de su amado.