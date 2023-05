En la última gala del jueves, se vivieron uno de los momentos más tensos de la edición de 'Supervivientes'. Yaiza, novia de Ginés, fue expulsada de manera disciplinaria después de atacar, insultar e incluso amenazar de manera continuada a Asraf Beno. Este martes, la exconcursante regresa y se sienta en el plató de 'Tierra de nadie' para enfrentarse a todo lo que ha dicho y a su comportamiento en Honduras. Lo hace completamente arrepentida, a juzgar por sus primeras palabras al conectar con Carlos Sobera. A pesar de que todavía no ha tenido tiempo de ver mucho de lo que ha ocurrido, ya que ha regresado a España este mismo martes, Yaiza no se encuentra bien anímicamente después de ser expulsada disciplinariamente delante de toda España: "Estoy regulín", aseguraba.

Yaiza se ha mostrado muy cabizbaja durante sus primeros minutos en el plató de 'Supervivientes'. Además, ha asegurado que se encuentra muy arrepentida de su paso por el concurso y de todo lo que ha pasado durante su estancia en Honduras. Para ella, lo mejor hubiera sido ir únicamente de visita a Ginés, su pareja, y después regresar a España para continuar apoyándolo desde los diferentes platós de la cadena: "Me equivoqué. En todo menos en ir haber ido a Ginés de visita. Tendría que haber ido a ver a Ginés y marcharme de la isla", ha dicho de manera tajante.

Yaiza asume todo su actitud en Honduras contra Asraf Beno

La que fuera concursante no puede esconder las lágrimas al hablar sobre todo lo ocurrido en los Cayos Cochinos. "Creo que a día de hoy todavía no he asumido que he sido concursante. La palabra concursante no ha pasado por mi cabeza", dice. Yaiza ha pedido disculpas: "Asumo todo lo que dije y todo lo que hice y necesito explicar por qué. Y las formas y las maneras de hacerlo", ha dicho visiblemente afectada tras su expulsión.

Además, la que fuera concursante asegura que le había afectado el hecho de haber llegado más tarde que el resto de sus compañeros y que ellos pudieran haberle hecho luz de gas por ello: "Al final tú quieres aprender, te enseñan a pescar, a abrir un coco, un montón de cosas que tienes ganas de hacer, pero la frase siempre es que llegaste la última y sentía que el esfuerzo que estuviera haciendo no iba a valer", ha continuado defendiéndose con lágrimas en los ojos y visiblemente muy nerviosa al ser consciente de que se iba a enfrentar a una de las noches más difíciles de su vida.

Tal y como hemos dicho anteriormente, en la gala del último jueves presentada por Jorge Javier Vázquez, el presentador anunció la expulsión disciplinaria de Yaiza: "A tenor de la gravedad de los insultos y las amenazas que el cámara pudo escuchar y ante la reiterada actitud violenta, 'Supervivientes' ha decidido expulsarte", le dijo Jorge Javier en nombre de la productora. Probablemente, Yaiza no volverá a un plató de 'Supervivientes' después de su paso por el programa este martes en la noche.