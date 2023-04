Yaiza, expulsada disciplinariamente de 'Supervivientes' tras los insultos contra Asraf

'Supervivientes' toma una drástica decisión tras el comportamiento de Yaiza. La concursante se volvía a enfrentar a Asraf Beno y le dedicaba una serie de palabras inadecuadas mientras las cámaras no estaban mirando. El trabajador del formato se marchaba para cambiar unas baterías y era entonces cuando se generaba el conflicto. "Maricona" es la palabra que sí lograron captar los objetivos y que se emitió delante de todos los participantes. "A tenor de la gravedad de los insultos y las amenazas que el cámara pudo escuchar y ante la reiterada actitud violenta, 'Supervivientes' ha decidido expulsarte", le dijo Jorge Javier Vázquez en nombre de la productora. No es la primera vez que Yaiza es castigada en el concurso. Semanas antes estuvo junto a Arelys nominada por una fuerte discusión.

Durante la tarde la pareja de Ginés decidió tomar parte de la comida que no había consumido junto a Raquel Arias y Asraf se lo recrimina. No sería hasta la noche, cuando el prometido de Isa Pantoja acompañaba a Adara a la letrina y se encontraba con ella. En ese momento comenzó el intercambio de palabras y, tal como afirma el superviviente, "me dijo ‘vamos Tarzán que ahora no hay cámaras. Nos vamos a ver las caras fueras. Maricona’”. Antes de regresar a España, en ningún momento Yaiza reconoce estos hechos y sigue señalando a su compañero como el culpable de la situación. "Se lo acaba de inventar. Está todo en su cabeza con renglones, comas, puntos y tildes", repitió una y otra vez.

La defensa de Jorge Javier Vázquez a 'Supervivientes'

Son muchas las dudas que surgían en la palapa al no estar toda la discusión grabada y muchas las versiones de la bronca entre Asraf y Yaiza. Era Jorge Javier Vázquez el que arrojaba luz con el testimonio del cámara que logró escuchar todo. "Cuando el programa asegura que el compañero lo ha escuchado que no tiene ni parte...", sentencia. En plató los defensores de cada uno de los concursantes se posicionan y defienden que, por ejemplo, Diego o Raquel Arias no hayan sido completamente claros con sus versiones. El presentador, aún así, no entendía que no se hubieran posicionado: "Ostias, es que ante todo eres persona. No le hacéis un favor, es mejor decir que se ha equivocado". La noche terminaba con un sabor agridulce para Asraf que se quedaba a nada de convertirse en líder. Son finalmente Adara y Ginés los que consiguen la inmunidad y la nominación directa.