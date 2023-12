Xavier Sardà revela el sueldo que cobraba por presentar 'Crónicas Marcianas'

El periodista Xavier Sardà fue uno de los protagonistas de este lunes en ‘100 Únicos’, donde un grupo de personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) preguntan, sin tapujos, a unos entrevistados dispuestos a contarlo todo. Así, Ana, una de las reporteras 'únicas' del programa de Telecinco, quería saber cuánto ganaba Sardà en uno de los programas de mayor éxito de la época y que lo convirtieron en uno de los presentadores más reconocidos de la cadena, 'Crónicas Marcianas'.

“En ‘Crónicas Marcianas’ me gané muy bien la vida. Me pagaban muy bien. Era en pesetas. ¿50 millones de pesetas cuánto es? 300.000 euros los tres primeros meses y si seguíamos, más. Por decirte algo concreto y dejarme de puñetas, pero ya veis que soy un poco tocho. Me ha costado, eh”, confesaba Xavier Sardà. El presentador cosechó grandes éxitos entre 1997 y 2005, cuando 'Crónicas Marcianas' lideraba las noches de Telecinco. Un programa que, además, Mediaset recuerda ahora con 'Crónicas Marcianas: El Reencuentro'.