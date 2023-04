William Levy cuenta TODA LA VERDAD sobre las escenas en las que sale "sin ropa"

William Levy volvía a España después del rodaje de su serie 'Montecristo'. El actor aparecía por segunda vez en 'El Hormiguero' y le confesaba a Pablo Motos todos los secretos del proyecto. Una de las cosas que más han sorprendido al cubano después de tantos años dedicados a la actuación ha sido la figura de la "coach de intimidad". Es algo que se está implementando en los equipos de producción en los últimos años para vigilar todas las escenas de intimidad y sin ropa que se graben. Unos momentos que ya de por sí son delicados. "Lo cierto es que hacer las escenas es una cosa, pero ver tus nalgas con dos mil personas en la premiere no es lo mismo", reconocía pensando en lo que se podrá ver.

En este proyecto para Movistar Plus se ha atrevido con todo, y eso incluye mostrar su cuerpo sin pudor, como él mismo confirmaba. Por eso bromeaba con el hecho de que se pudieran fijar más en esas escenas: "Espero se fijen en el personaje porque sino estoy jodido". El frío y todo el entorno que le rodeaba en la casa elegida para el rodaje también influía en esa cierta "incomodidad" en algunos momentos. Una de las cosas que más le descolocaron en esos momentos "de intimidad" fue, precisamente, tener a una persona que visualizara cada paso de ellas.

Allí se preocuparon por la comodidad de todos los actores y le preguntaron, incluso, si "estaba bien enseñando el culo". Una cuestión que le sorprendió porque es algo que no le habían dicho antes. "Se me hizo más difícil hablar con ella que con la actriz o el director", exponía. Ahora ya está más familiarizado y defiende su contratación: "Es algo necesario porque ha pasado algunas veces que alguien dice que se sobrepasó y así queda todo negociado antes y, además, hay una persona que lo chequea todo".

Así lleva la fama William Levy: "Me bajé del coche para no poner en riesgo la vida de nadie"

William Levy es uno de los actores televisivos más reconocidos de Latinoamérica. Sus telenovelas, como 'Cuidado con el ángel' y 'La tempestad', han dado la vuelta al mundo. El último de estos grandes triunfos ha sido 'Café con aroma de mujer' en Netflix. Junto a Laura Londoño, su compañera protagonista, ha sido uno de los grandes triunfadores de la plataforma del pasado 2022. Era la actriz la que confesaba uno de los grandes secretos de esta serie: los sueldos. El actor era el mejor pagado por su proyección y todos veían en eso algo normal: "Es normal. En ese momento no me podía poner a pelear por ese cobro igualitario porque tenemos industrias diferentes. Venimos de lugares profesionales diferentes y digamos que él ha conquistado otros mercados que seguramente yo no haya conquistado. Y entonces está bien que nos pagaran diferente".

Por todo ello se ha ganado una gran legión de seguidores que le demuestran su cariño de forma muy intensa y le acompañan a todas partes. En su pasada visita al plató de Antena 3 de 'El Hormiguero', en mayo de 2022, a su marcha, tuvo uno de esos momentos difíciles junto a ellos. "Tuve que parar el coche para que dejaran de seguirme. Me bajé para no poner en riesgo la vida de nadie. Me hice vídeos, fotos y luego continúe", relataba. Ha decidido tomarse todo esto con filosofía y, por ello, siempre que puede les dedica tiempo. En algunas ocasiones esto no es posible y el actor se ve comprometido: "No tengo miedo pero algunos luego se enfadan. No lo entienden y, a veces, no tienes el tiempo".