Luca Dazi se ha convertido en el personaje de la actualidad al protagonizar un momento de lo más divertido. Apenas unas horas antes de que se celebre una nueva gala de 'GH VIP', Luca Dazi ha preocupado al resto de concursantes de la casa de Guadalix después de que sufriera una caída en la cinta de correr.

Este joven, que es conocido por su faceta de tiktoker y por su paso por 'MasterChef', estaba haciendo deporte en la cinta de correr que hay en el gimnasio de la casa con un albornoz rosa cuando sufrió un traspiés que le provocó una caída. Fue arrastrado por la cinta de la máquina, que siguió corriendo mientras tanto.

Lo ideal es estar vestido con la ropa apropiada para correr en una cinta, pero él estaba no solo con un albornoz, también estaba descalzo. "Te lo he dicho, te lo he dicho", le decía Carmen Alcayde a Luca Dazi cuando vio lo que le había ocurrido. El joven no dudaba en quitar hierro al asunto con un "estoy bien".

Este es el vídeo viral de la caída de Luca Dazi en 'GH VIP'

Carmen Alcayde no dudó en socorrerlo. De hecho, se desplazó hasta donde estaba el joven tirado en el suelo para ayudarlo a levantarse: "Es que estás tonto", le decía. Como no podía ser de otra manera, el vídeo de la caída se ha convertido en viral. Tanto es así que el propio perfil de Instagram del programa ha compartido el momentazo. Y los comentarios criticando a Luca no se han hecho esperar: "A quién se le ocurre subirse salida de la ducha y con los pies descalzos?????? Si lo que quería era llamar la atención y tener un vídeo pues lo consiguió pero por ridícula", "Eso se llama Karma señores! El otro día se reía de Susana, hoy le toca a él", "Así de rápido queremos que se vaya Luca de la casa 😂", "No sé si pensáis como yo, ha querido llamar la atención de alguna manera que se ha tirado por la cinta".