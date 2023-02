La noche del domingo fue para la vuelta de 'Lo de Évole', que registró muy buenos datos de audiencia. Jordi Évole volvía a la pequeña pantalla con su programa junto a Estopa. El presentador de televisión, José y David Muñoz protagonizaron momentos de lo más divertidos, pero también algún que otro susto. "Cabrones, el viaje que me estáis dando", decía José Muñoz, que iba de copiloto, ante los pedos que se estaban tirando Jordi Évole y su hermano David mientras viajaban en coche. Los tres no han podido contener la risa ante esta situación. "Arranca la marcha", indicaba Jordi Évole. Un divertido momento que ha provocado que el periodista acabara teniendo un segundo ataque de cataplexia (previamente había tenido otro) al no poder parar de reírse, provocando que David y José se asustaran al verlo. "¿Le ha vuelto a dar?", preguntaba uno de ellos al ver cómo de pronto se hacía el silencio en la parte de atrás del coche.

Aunque por todos es conocido el problema que tiene Jordi Évole, muchos rostros conocidos se siguen sorprendiendo a día de hoy. Y es que podemos conocer este problema de salud, pero no hay nada como vivirlo cuando algún rostro conocido está a su lado. Eso es lo que les ha pasado a los hermanos Muñoz, que han tenido que atenderlo en plena entrevista. "Le ha dado", han declarado. Sus caras no han podido evitar su sorpresa y el susto, ya que no sabían cómo proceder en esos momentos.

Este es el momento en el que Jordi sufre un ataque de cataplexia

Era el segundo ataque de cataplexia que sufría Jordi Évole en la emisión de esta entrevista. Durante una conversación que tenía con Estopa en un bar, el presentador se levantaba un momento para ir al baño pero, antes de poder hacerlo, sufría un pequeño incidente. El presentador se abrazaba a David pidiéndole que, por favor, le sujetase, y es que estaba a punto de desplomarse. En un primer momento el cantante no ha sido consciente de lo que estaba sucediendo y parte del equipo tenía que ir a socorrerle. Al ver que no era una broma, a David y José les cambió la cara. "Qué susto me has dado, pensaba que era broma", indicaba el vocalista de Estopa al ver que Jordi estaba desplomándose de verdad.

No es la primera vez que a Jordi le ocurre esto en un programa de televisión. Para ver otro de sus ataques hay que irse a 'El Hormiguero', donde hace un año sufrió en pleno directo un ataque de cataplexia, lo que asustó, y mucho, a Pablo Motos. Pero ¿qué es la cataplexia? Jordi Évole sufre este problema de salud que es una repentina pérdida de tono muscular que suele producirse tras una emoción fuerte y puede ser el primer síntoma de la narcolepsia.