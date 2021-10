Victoria Abril, hundida tras su encontronazo con Terelu y sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity 6’: “Soy un lastre»

La cuarta gala de la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity 6’ no ha sido nada fácil para Victoria Abril. La actriz arrancaba la emisión del programa con una desgarradora confesión sobre el estado de salud de su madre. se ha venido abajo cuando Jordi Cruz le preguntaba si entraba con fuerza en el plató. «La cambiamos de residencia y al cuarto día le dieron un arroz duro, seco, sin grasa y muy al dente y se atragantó», relataba. «A partir de ahí la han puesto a un régimen de líquidos. Y ayer cuando fui a verla está harta, pasa mucha hambre… Y me pidió tres veces seguidas la eutanasia por caridad». Comenzaba el programa rota en llanto. Y lo terminaría con lamentos y quejas.

«No estoy preparada para este programa»

«Tengo la impresión de no haber parado de trabajar. Pero por lo que veo, no es bastante. Por eso es que me quiero ir. Si encima de ser mala, la peor cocinera de todos los que estamos aquí, no ayudo al equipo… no dan ganas de seguir», confesaba en una de las pruebas. Jordi Cruz, incrédulo ante sus palabras, cuestionaba cómo una actriz de su talla se podía autolamentar de esa manera e ir «de morralla por la vida». La aludida contestaba: «Estoy con el síndrome del impostor. Llevo 4 semanas diciendo que no estoy preparada para este programa».

«Quiero irme antes de que esto se convierta en una jauría de hienas. Empecé a trabajar a los 14 años, pero no he tenido que aplastar ninguna cabeza para trabajar en mi oficio y durar casi 50 años», reconocía antes de abandonar definitivamente los fogones del concurso.

Yotuel, sincero, no ha dudado en admitir ante el equipo que la actitud de Victoria Abril no le ha resultado favorable para el trabajo en equipo. «Cuando en el equipo se llega a discutir hay que mantener la unidad del equipo. Una vez que se discute todo flojea». La intérprete no paraba de insistir en sus ganas de abandonar. «Son ellos los que no disfrutan de mí, por lo que oigo. Yotuel no estaba conmigo porque mi actitud no ha sido buena en los exteriores. Sé que soy un lastre», decía. «Lo que me molesta es no estar a la altura».

Terelu le para los pies a Victoria Abril en una de las pruebas

Lo cierto es que a lo largo del concurso, su relación con sus compañeros no ha sido buena. Su último encontronazo con Terelu Campos la ha puesto en el disparadero. Ambas protagonizaron un tenso desencuentro durante la prueba de exteriores, celebrada en A Coruña. Mientras preparaban unos percebes, la que fuera azafata del ‘Un, dos, tres,… responda otra vez’ llamaba la atención de la malagueña por tener la olla demasiado llena: «Hay más percebes que cazuela». La aludida le respondía de manera contundente: «Estoy removiendo como buenamente puedo», contestaba la colaboradora. Rápidamente la paraba los pies: «A ver Victoria, que por las buenas soy muy buena, pero también tengo muy mala hostia».