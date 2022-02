Telecinco, junto a Amazon Prime Video, han renovado ‘La que se avecina’ para tres temporadas más. Aseguradas una temporada 13, 14 y 15, hay muchos cambios que veremos en esta temporada, como el cambio de escenario. El fin del contrato del plató que tenían alquilado los hermanos Caballero ha provocado que se tengan que cambiar las localizaciones, y construir un nuevo edificio. Pero parece que no solo veremos estos cambios en la nueva temporada. Aunque muchos de los actores de la serie han asegurado que seguirán fieles a ella, SEMANA ha hablado en primicia con el primero que se baja del barco en esta nueva etapa: Víctor Palmero.

El actor, que interpreta a Alba Recio, hija transexual de Antonio Recio, desde el final de la octava temporada, ha decidido decir adiós a la serie tras 61 episodios. Según afirma el intérprete «necesitaba una pausa. Llevaba mucho tiempo trabajando con ellos y me ha hecho tremendamente feliz currar con Laura, Alberto y todo el elenco de ‘La que se avecina’, pero a día de hoy tenía muchos proyectos teatrales que me apetecía enfocarme en ellos y he decidido darme una pausa con el personaje«.

A pesar de estas palabras, Palmero ha querido dejar claro que puede que no sea el adiós definitivo a Alba Recio, ya que «es una pausa. No sé si la pausa permitirá que Alba esté en la siguiente temporada, pero me hace muy feliz que ellos continúen, que haya platós nuevos, y que tengan esa mente que les hace seguir creando historias de forma infinita para un público tan fiel».

Los nuevos proyectos de Víctor Palmero

A pesar de dejar la ficción de Mediaset España, Víctor no se queda quieto. El joven ha hecho una gira por toda España con la obra ‘Johnny Chico’, que el 14 de marzo aterriza en Barcelona. De hecho, esta obra le ha valido la nominación a Mejor Actor Revelación por parte de la Unión de Actores y Actrices.

Pero Palmero no se queda solo sobre las tablas, sino que también le podremos ver en pantalla grande con la película ‘Todos lo hacen’, de Hugo Martín Cuervo, y que se estrenará en septiembre. Allí, el actor compartirá proyecto con actrices como Andrea Duro, Kira Miró o su excompañera de reparto Macarena Gómez. Además, en la ficción interpretará al hijo de la actriz Toni Acosta. Según apunta «es un guarda forestal muy loco que tiene que resolver un crimen».

