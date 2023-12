El verdadero motivo por el que Blanca Romero se vio "obligada" a participar en 'Masterchef Celebrity'

Ha pasado un mes desde que Blanca Romero abandonó 'Masterchef Celebrity' después de convertirse en una de las grandes aspirantes del programa. La modelo se quedaba a las puertas de la semifinal, incapaz de presentar un plato en condiciones en el último reto de la noche. El 'reality' de Televisión Española suponía su gran reaparición ante las cámaras después de años fuera del foco mediático. Y, valga recalcar, tras años de "reclusión', como ella misma lo ha definido, en su Asturias querida. El formato culinario ha permitido conocer a Blanca más allá del personaje y adentrarse en aspectos de su vida jamás conocidos. Como el complicado parto de su hija Lucía, que recordó entre lágrimas, de una dureza extrema. Ahora, la ex de Cayetano Rivera ha desvelado la verdadera razón por la que aceptó participar en 'Masterchef Celebrity'. Una decisión de la que, mirando en retrospectiva, no se arrepiente. Muy al contrario.

La "privilegiada" situación de Blanca Romero para dedicarse por entero a su hijo

La espontaneidad, la sinceridad y su fuerte carácter fueron las grandes señas de identidad de Blanca Romero en 'Masterchef Celebrity'. Tres cualidades que engancharon al gran público desde el minuto uno. También a Pepe Rodríguez, uno de los jueces del programa de la televisión pública. Desde el minuto uno, el chef no pudo disimular su preferencia hacia ella y viceversa. La asturiana ha echado la vista atrás de su paso por el formato culinario en el que, no solo demostró sus grandes dotes entre fogones. También se abrió en canal y se sinceró como nunca sobre su historia de superación personal con la, inevitablemente, se ganó la simpatía de la audiencia.

"Tuve que criar sola a mi hijo. Mis padres no me podían ayudar tanto como con Lucía y no me quedaba energía para rodar", ha contado la exconcursante a 'El País'. Es por eso que tuvo que alejarse de los escenarios y la pantalla, con el objetivo de dedicarle todos sus esfuerzos a su pequeño Martín. No pudo retomar su profesión hasta una década después, coincidiendo con la grabación de la película de 'La abadesa', que se estrena próximamente. Consciente de sus "privilegios", se ha mostrado muy agradecida por su situación y "calidad de vida". Dos cuestiones que le permitieron dedicarse por entero a la crianza de su hijo, a pesar de los momentos complicados que ha vivido.

El regreso "obligado" de la modelo a la pequeña pantalla

Precisamente, ha sido cuando le han preguntado sobre su paso por 'Masterchef Celebrity' que Blanca Romero ha confesado el verdadero motivo que le llevó a aceptar el reto. "Aunque a veces he sido mercenaria: vendí ropa que no me gustaba y defendí guiones que me parecían una gilipollez. Ahora la vida me obligó a trabajar de nuevo. Si no, jamás habría ido a 'MasterChef'", ha desvelado.

Su paso por el concurso no solo le permitió ponerse en marcha de nuevo, sino verse de otra manera, menos crítica consigo misma. "Ahora me da igual ir con tres tallas más por la calle, que me vean guapa o fea. No soy menos feliz por eso. Antes no hubiese permitido que la mitad de mis primeros planos en MasterChef, en los que se me ve feísima, hubieran salido a la luz. De modelo hubiera puesto el grito en el cielo: cada jueves, una llantina", ha sentenciado al citado medio.