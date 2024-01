La verdad tras la obligada vuelta de Ágatha Ruiz de la Prada a 'Bailando con las estrellas'

"Antes de que me echéis, prefiero irme yo solita", así de tajante se mostraba Ágatha Ruiz de la Prada en la primera gala de 'Bailando con la estrellas'. El nuevo talent show de Telecinco para la noche de los sábados se estrenó el pasado 13 de enero y la diseñadora se convirtió en una de las grandes protagonistas debido a un repentino abandono en pleno directo. Finalmente ha optado por regresar al concurso. Te contamos los motivos que han provocado su regreso.

La exmujer de Pedro J. Ramírez se ha visto obligada a seguir participando en el programa de baile. Su reacción de abandono sorprendió tanto al jurado como a la audiencia y se produjo de forma impulsiva tras un gran enfado derivado de la valoración negativa a su actuación. Durante la semana, Ágatha Ruiz de la Prada ha meditado su decisión, consciente de que su participación está ligada a un contrato con unas cláusulas férreas que ha firmado previamente. La cadena impone una importante penalización en el caso de un abandono de forma voluntaria. Según ha podido saber SEMANA esto ha sido lo que principalmente ha motivado su regreso a 'Bailando con las estrellas'.

Ágatha Ruiz de la Prada reconoce su error: "La equivocación fue mía"

La diseñadora ha reconocido que el tremendo cabreo que se cogió en la primera gala le duró unos días. Finalmente consiguió quitar hierro al asunto. "La equivocación fue mía. Me dijeron que iba a aprender a bailar, que iba a pasármelo genial e iba a adelgazar. Ha habido gente que consciente o inconscientemente no me trató bien. Ha habido gente que me ha tratado genial". Además, ha explicado que este concurso es un auténtico reto para ella: "Es como si voy a jugar al tenis con Nadal".

"Voy a empezar de poquito a poquito. Yo reconozco que todos mis compañeros bailan mejor que yo. Esta semana aparte de los inconvenientes que hemos tenido (su pareja de baile ha estado enfermo), hemos ensayado cuatro días un baile muy complicado", señalaba. El jurado ha valorado su esfuerzo y ha observado una importante evolución. Antonia Dell’Atte le recordaba que ambas eran "mujeres sabias. Tenemos que dar ejemplo a otras mujeres. Pásatelo bien y disfruta. Tienes que echarlo todo. Acuérdate que este es un espectáculo elegante".

Mientras que Boris Izaguirre ha hecho hincapié en el valor de Ágatha Ruiz de la Prada de volver a ponerse delante de los focos. "Todos hemos estado muy pendientes. Gente que no nos imaginábamos se ha sumado a este debate. Te vuelvo a agradecer personalmente los gloriosos momentos de televisión que nos aportaste el otro día".