La presentadora ha animado a la colaboradora a luchar y aprovechar su tiempo: «Tienes que disfrutar el momento con tu gente, tu hija».

Paz Padilla se sentó anoche en ‘Sábado deluxe’ y concedió su entrevista más sincera después de que el pasado 20 de julio tuviera que decirle adiós a su alma gemela, su marido Antonio Juan Vidal. La humorista dio una auténtica lección de vida en su vuelta a la televisión y se mostró entusiasmada por regresar al trabajo el próximo miércoles después de haber estados unas semanas «de retiro».

Fuerte y tranquila, Paz Padilla relató cómo habían sido sus últimas horas con el amor de su vida y cómo se preparó para tener que despedirse de él. Ante la atenta mirada de los colaboradores que estaban en plató y con un Jorge Javier Vázquez muy cómplice, la actriz de ‘La que se avecina’ hacía hincapié en la importancia que hay que darle al amor, a lo que tacha de ser la verdadera felicidad. Tras esto, en su encuentro con sus compañeros, la de Cádiz mostraba sus ganas por encontrarse primero con Mila Ximénez, quien hace unos días también volvía a televisión en plena batalla contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado hace unos meses.

Ambas, visiblemente emocionadas y sin poderse fundir en un profundo y cariñoso abrazo debido a las medidas de seguridad, se dedicaron cariñosas palabras y Ximénez no dudó en hacer pública las llamadas que ha mantenido con la presentadora en sus peores momentos. «Me ha dado fuerza», decían de forma respectiva. Tras esto, la humorista no dudaba en darle ánimos a su compañera. «Tienes que tener tu tiempo, no aceleres el tiempo. Todo vendrá si tiene que venir. Tienes que disfrutar el momento con tu gente, tu hija», explicaba.

Ante esto, Mila Ximénez hacía hincapié en que no era tan fácil puesto que, para ella, la vida se le detuvo cuando entró a la consulta del médico. «La vida te puede cambiar en 10 segundos. Tienes un cáncer malo y tienes un tiempo de vida o tienes un cáncer y vamos a tratarlo, que es donde estoy yo. Nunca se está preparado para decir por qué ahora y por qué a mi. Que a Antonio le quedaran 8 meses me parece una putada«, sentenciaba la colaboradora.

«La vida es lo que hemos vivido»

Tras sus palabras, Paz Padilla siguió dándole consejos a su amiga e hizo hincapié en que «pensamos que la vida es lo que nos queda por vivir y la vida no es eso, es lo que hemos vivido». Además, insistió en que había que vivir el momento y prepararse para la vida, no se podía pedir tiempo. Algo que parece fácil, pero que, tal y como explica la humorista, no lo es.

«Yo sé que no me voy a morir de esto, probablemente me moriré de otra cosa. Yo quiero que la vida me de la oportunidad de disfrutar de cosas que no puedo hacer habitualmente. Tengo unos nietos que viven fuera, una hija que vive fuera. Tengo una estabilidad profesional y no quiero irme, ni quiero que me preparen para irme. Yo exijo un tiempo a la vida porque creo que me lo merezco. Yo sé qué es darte sesiones de quimio… No sé Paz, a mí esto me parece muy jodido«, reflexionaba Mila Ximénez con alguna que otra lágrima en los ojos.

La colaborada también hizo hincapié en que no tenía miedo a lo que pudiera pasar con ella, aunque reconocía que se ponía en la piel de aquella gente que «me va a echar de menos». «Me han pasado muchas cosas para hacerme muy fuerte, lo que quiero es hacerme más débil y que me dejen un poquito en paz… tengo fases«, comentaba. Al escuchado esto, Paz Padilla continuó insistiendo en que no se podía permitir desperdiciar días de vida y que tenía que aprender a aprovechar el momento, aunque, inevitablemente, fuera difícil. «Tienes que cambiar, hay que luchar y meterte en un pozo no te conduce a nada«, aconsejaba.

Iván Martín, novio de Anna Ferrer, aplaude la lección de Paz Padilla

La entrevista de Paz Padilla no ha dejado indiferente a nadie. Tanto es así que, en su regreso al plató que tantos buenos momentos le ha dado, la humorista consiguió reunir a 1.966.000 de espectadores, cosechando un 21,5% de share. Entre ellos, se encontraba su yerno, Iván Martín, quien no dudó en aplaudir a la madre de su chica, Anna Ferrer, a través de sus redes sociales.

«Los que me conozcáis sabéis que no soy consumidor de televisión, pero la entrevista que la han hecho a Paz hoy es digna de transcribir. Ha sido extremadamente corta, teniendo en cuenta todo lo que podía decir para ayudar indirectamente al telespectador que la estuviera viendo. Y lo bien que ha hablado y lo guapa que estaba Annita… ¡Vaya dos mujerones tengo en mi vida!”, escribía el joven.