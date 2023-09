Una reportera de 'En boca de todos' sufre en directo una agresión sexual en la calle

Un hecho que jamás debería repetirse. Este martes 12 de septiembre Isa Balado, reportera de 'En boca de todos', estaba en la puerta de un negocio de Madrid en el que habían dado una paliza a un ladrón. Era, en un principio, una conexión en directo habitual, sin embargo, todo daba un giro cuando un hombre que pasaba por la calle le tocaba el culo. Mientras ella estaba mirando a cámara tratando de mantener la compostura le recordaba al chico que "estaban en directo", siendo instantes después cuando Nacho Abad interrumpía a su compañera para preguntarle si efectivamente había tocado su trasero sin su consentimiento. La joven en ese momento reconocía lo sucedido.

El hombre que ha tocado el culo a Isa Balado, detenido

Vídeo: En boca de todos

El hombre, que previamente había tocado el culo de la reportera, en vez de alejarse permanecía a su lado. Incrédulo con lo que estaba sucediendo, Nacho Abad rogaba a Isa Balado que enfocaran al varón. "Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor?", repetía. "Ponme a este tío tonto", añadía. Una tensión que la trabajadora de 'En boca de todos' trataba de afrontar con valentía, dejando claro que en ningún caso se debe permitir algo así. "Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, no me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando", espetaba.

La conversación, lejos de acabar, continuaba en pleno directo. Mientras el hombre intentaba dar un paso atrás asegurando que "no había querido tocarle el culo y que la respetaba", volvía a tocarla de nuevo sin que ella le hubiera dado permiso- Esta vez tocando su cabeza cuando ella se daba la vuelta, actitud que de nuevo provocaba un gran enfado en el presentador de 'En boca de todos'. "Este tío es imbécil. Isa, siento mucho lo que te acaba de pasar", lamentaba Nacho.

Mientras la reportera seguía en shock, Nacho Abad le recordaba que ella únicamente estaba haciendo su trabajo. "Tú no tienes nada que sentir. Estás haciendo tu trabajo tan bien como siempre y llega un imbécil y te toca el culo en directo con ningún derecho", añadía Nacho Abad. No obstante, Isa Balado no era la única chica que sufría el mal comportamiento de este varón, llegando incluso a ser detenido poco tiempo después.

La Policía Nacional se personaba en el lugar para esposarle y llevarle a comisaría por lo acaecido, tal y como se ha podido ver instantes después. Este lamentable hecho tenía consecuencias, de hecho, era el programa el primero en llamar a las autoridades para que se tomaran las medidas necesarias: "Les hemos llamado porque tienen que actuar. Esperamos que las imágenes lleven a la detención de este impresentable". Dicho y hecho, pues se arrestaba al joven en el madrileño barrio de Lavapiés para trasladarle a la Unidad de Atención a la Mujer y Familias.