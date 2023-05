Una manzana agita ‘MasterChef’ y enfrenta a sus concursantes en la eliminación

La noche del 9 de mayo en la actual edición de ‘MasterChef’ se presentaba como otra cualquiera. Los delantales negros de la prueba grupal llegan a plató directos a la prueba de eliminación y los blancos a ver la prueba desde la galería superior. Sin embargo, Samantha Vallejo, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz tenían una propuesta que hacerle a Jotha, el mejor concursante de la noche. Si mordía la manzana se salvaba y recibía inmunidad para el próximo programa pero llevaba a todos sus compañeros a eliminación. Sin pensarlo dos veces así lo hizo, mordió el "fruto prohibido". Esta decisión provocó que todos los demás, sus compañeros, se enfrentaran a este último cocinado. Laura, que acababa de regresar tras ser la repescada de la edición, fue la expulsada y dijo adiós muy dolida: “No me lo han puesto nada fácil”.

Para su compañero, que también eligió los postres a realizar, no tiene buenas palabras: “Me lo ha dado porque quería joderme. Algún día el karma te lo va a devolver”. Para intentar salvarse recibió una de las elaboraciones más difíciles y se lo recrimina antes de marcharse entre lágrimas: “A ser buenas personas te enseñan en casa”. Jotha, por su parte, no acepta su culpa y le devolvió las “cariñosas” palabras que recibía: “Si no lo haces bien no es culpa mía. Estoy contento con que se vaya”. Sin embargo, Laura sería un daño colateral en esa estrategia inicial que aplicó en los platos porque “mi incentivo era que se fuera Luca, que no lo ha hecho lamentablemente”.

Luca, a un paso de la eliminación: “El resultado ha sido malo”

Entre los concursantes que han estado junto a Laura a un paso de marcharse de ‘MasterChef 11’ estuvo Luca. El tiktoker no estuvo acertado con su postre y sorprendió a todos con el resultado final. Tal era la tensión y el malestar que tenía por cocinar, pues tenía delantal blanco, terminó volcando eso en el plato. Pepe Rodríguez, ante sus lágrimas en el veredicto le dió un consejo que no olvidará. “Esto es pasajero, lo otro es lo importante. Tendrás que buscar ese camino de la felicidad, ojalá te gustara la cocina porque tienes talento”. Se salvó porque su plato “era igual de malo” que el de su compañera Marta y porque otros como Laura, la expulsada, lo hicieron peor. Sin embargo, el jurado le quiso recordar que lo dulce también es importante.