Si hay algo que unió desde el primer momento a Camarón de la Isla y a Paco de Lucía, fue su pasión por el flamenco. Ambos han sido dos de las figuras más destacadas dentro del ámbito musical nacional, motivo por el que unieron sus caminos tanto en lo profesional como en lo personal. Una amistad que ha salido a relucir en el documental dedicado al de San Fernando de Lazos de Sangre y que pone en manifiesto que, pese a que en un primer momento se llegó a creer que el de Algeciras se había aprovechado del gaditano, finalmente entre ambos siempre hubo un vínculo muy estrecho.

Así lo ha confirmado una de las personas de confianza de Camarón. Alfonso Rodríguez, su biógrafo, ha puesto punto final a cualquier polémica que pudiera haber sobre los derechos que compartían los dos artistas: "Antes de morir Camarón, vino un palmero que actuaba con ellos en Brasil, Mario Vargas, y fue a ver a Paco y le dijo: ‘¿Tú sabes que, al parecer, Camarón piensa que yo le he robado?’". Por su parte, Mario le ofreció ir a hablar con Camarón cuando ya su enfermedad estaba bastante extendida: "La respuesta de Camarón fue: "Tú dile a Paco que a mí no me ha robado nadie y que él es mi hermano’", aseguraba el escritor. Un suceso que ha conseguido emocionar a todos los presentes en el plató de Televisión Española, entre los que estaba María del Monte.

Por su parte, Juan Valderrama como invitado al espacio televisivo ha querido también dar su opinión sobre la amistad entre Paco de Lucía y Camarón de la Isla: "Para Paco, Camarón era el cantaor que él no pudo ser. A Paco le hubiera gustado ser Camarón, y a Camarón ser Paco, ese era el nivel que había entre ellos", indicaba, para después admitir que su padre sintió admiración por el de San Fernando por haber logrado llevar “el flamenco a la juventud”.

El motivo del "distanciamiento" entre Camarón y Paco de Lucía

En un primer momento, el padre de Paco de Lucía también se encargó de gestionar la carrera de Camarón. Una unión que trajo problemas en lo que a las diferencias económicas se refería y que provocó que los dos artistas dejaran de dirigirse la palabra. Sin embargo, tres o cuatro años después, ambos se reencontraron y se reconciliaron al cruzar tan solo 5 palabras.

Pero lo cierto es que este acercamiento no duró mucho, ya que los problemas con los derechos creativos hicieron mella en los dos. Un tema por el que los allegados al guitarrista aseguran que él "sufrió mucho", pese a haberse ofrecido a pagar los tratamientos que garantizaran una mejor calidad de vida de Camarón en sus últimos días de vida.