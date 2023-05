Tori Spelling y Arantxa Sánchez-Vicario, primeras revelaciones del nuevo 'Mask Singer'

'Mask Singer' inicia este miércoles su tercera temporada llenos de novedades. Además de las nuevas máscaras y mecánicas renuevan su jurado con Javier Calvo, Javier Ambrossi, Mónica Naranjo y Ana Obregón. En su primera noche son dos los disfraces que ya desaparecen de la competición y el primero de ellos no ha defraudado. Después de enfrentarse a 'Caballito de mar' y 'Alienígenas', la primera pareja concursante del formato en España, 'Faraona' revelaba su identidad. Bajo ella se encuentra Arantxa Sánchez-Vicario. En el caso de la segunda máscara desvelada la disputa estuvo entre 'Tigre', 'Esqueleto' y la desenmascarada e internacional 'Arlequín' Tori Spelling.

La tenista bajo 'Faraona', la primera en conseguir un Grand Slam, confesó que era por alguien muy cercano que se había decidido por cantar. "Por mis hijos me metí en este sarao, lo he disfrutado muchísimo". El secreto permaneció escondido durante toda su participación, una tarea nada sencilla: "No lo sabe nadie, estoy deseando ver su reacción, sobre todo por mis niños. No se van a creer que su madre ha estado'. Carolina Marín, la propia Arantxa Sánchez-Vicario o Isabel Diaz Ayuso fueron las apuestas definitivas que, nada más desvelar su secreto inconfesable, confirmaron antes de su revelación.

"Soy la última guerrera, no sigo, que no voy acabar nunca", confesaba 'Faraona' en su vídeo de presentación. El lujo y la riqueza la rodeaban y afirma que "todo el mundo se para a mis pies". Se marchaba del plató deseando haber tenido una oportunidad más que cantando 'La niña de la escuela': "Debajo de la máscara hace un calor increíble. Nunca había estado en un estudio de grabación y es...".

'Mask Singer' descubre a su primera estrella internacional: Tori Spelling

'Sensación de vivir', 'Scream' o 'Scary Movie' son algunos de los títulos en los que Tori Spelling ha causado sensación. La actriz llegaba a Madrid tan solo dos días antes de grabar su actuación como 'Arlequín'. Le ha cogido el gusto a esto de cantar y no es la primera vez que aparece en 'Mask Singer'. Hace un año, en la edición de Australia se desveló su identidad bajo 'Poodle'. Estaba muy contenta por la oportunidad que le ofrecían. Quería demostrarle a sus hijos que "no se tienen que poner límites".

A Tori Spelling en cuanto a música se refiere siempre se los pusieron y le marcó de por vida. "Solo mi familia y mis hijos lo sabían. Ha sido muy divertido. ¡Arlequín se gradúa!", le decía a un jurado que no podía mostrar más que admiración por ella. Javier Ambrossi fue el que acertó en este caso como Mónica Naranjo hizo con Arantxa Sánchez-Vicario. Entre los nombres que se barajaban se encontraba Melanie Griffith, Gwyneth Paltrow o Neve Campbell.