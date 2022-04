Fue la pasada semana cuando los primeros concursantes de ‘Supervivientes‘ pusieron rumbo a Honduras para enfrentarse a un gran reto y a una experiencia inolvidable. Los nombres más sonados de esta edición 2022 son Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, que prometen dar mucho juego. De hecho, sin ir más lejos, la sobrina de Isabel Pantoja ya ha acaparado el protagonismo y ha protagonizado diferentes momentazos. El primero de ellos fue un monumental enfado después de quedarse sin suficiente comida en el resort en el que están alojados; mientras que el segundo está más bien relacionado con su situación sentimental. ¡Y es que no nos puede gustar más un tonteo!

Suben la temperatura en el hotel donde están alojados los concursantes de ‘Supervivientes’

Anabel Pantoja ha protagonizado el primer tonteo de la edición. La colaboradora de televisión se ha marchado de España en un momento muy convulso de su vida tras su separación con Omar Sánchez y un posible acercamiento entre ellos. Aunque las últimas informaciones sobre la sevillana podrían hacer que el surfero se replanteara la situación. Y es que antes de poner un pie en Honduras, Isaac, más conocido como ‘El Lobo’, se sentó en el plató de ‘Sálvame’ para hablar de unos mensajes subidos de tono que habría intercambiado con ella. Sin embargo, una vez que ya está en el paraíso, ha protagonizado el primer tonteo de la edición. ¿Quién ha sido el afortunado?

Yulen Pereira se ha convertido en el afortunado. Pero, ¿quién es él? Es uno de los concursantes más desconocidos. Gracias a esta aventura podremos conocerlo más a fondo. Por ahora, se sabe que tiene 26 años y que es campeón de esgrima. El hecho de que esté tan unido al mundo del deporte puede ser un punto a su favor a la hora de conocer algunos tips para sobrevivir en una isla que muchas inclemencias. Pero a pesar de ser uno de los más desconocidos, ya ha protagonizado uno de los grandes momento de la edición al tontear con Anabel Pantoja durante los primeros días en Honduras.

Las primeras imágenes antes de que oficialmente comience el concurso está dando mucho de que hablar

Oficialmente la edición todavía no ha comenzado. Será este jueves cuando en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez le den el pistoletazo de salida a la edición con los saltos de los concursantes desde el helicóptero. A pesar de esto, ya estamos viendo cómo se están desenvolviendo algunos de los participantes en el hotel en el que se encuentran alojados antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos. ¡Y cómo están subiendo la temperatura en algunas de las habitaciones!

Gracias a Mitele Plus y a algunos pildorazos que están emitiendo en algunos de los programas de Telecinco, hemos sido testigos del tonteo de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Todo ha ocurrido mientras que la sobrina de la tonadillera rebuscaba en su habitación, que la tenía patas arriba. Entre el desorden de la habitación, la colaboradora de televisiñon ha encontrado sus bragas tiradas y ha señalado como el culpable directamente a Yulen: «qué haces con mis braguitas». Ante esta acusación, el campeón de esgrima ha contestado rápido y con una sonrisa, «yo no te he quitado las bragas».

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Una vez que ha terminado su «peleilla» por la ropa interior de Anabel, ambos han bailado juntos bajo la atenta mirada de sus compañeros. Se han atrevido a crear su propio tipo de baile: una fusión de flamenco y esgrima, la especialidad de Anabel y de Yulen respectivamente. Y lo más hot ha llegado cuando… ¡muy acaramelados han bailado bachata! Aquí hay tema que te quema. ¿Qué pasará en las próximas hora?

Quedan pocas horas para que arranque el concurso más esperado de Telecinco

Esta será la última noche de los concursantes en el hotel antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos y enfrentarse por primera vez a la palapa, con Lara Álvarez al frente. Sin lugar a dudas, la emoción y los nervios estarán a flor de piel para los participantes. Serán tres meses de supervivencia en los Cayos Cochinos. Esta edición tiene el reto de levantar las audiencias de Telecinco tras las graves caídas durante los últimos meses. Han confiado al cien por cien en este concurso que a lo largo de sus anteriores ediciones tantas alegrías ha dado en cuanto a audiencias se refiere. ¿Qué ocurrirá en esta ocasión?

