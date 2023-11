Todos los secretos del estreno de '¡De viernes!', el nuevo programa de Santi Acosta en Telecinco: colaboradores, secciones...

Esta noche Telecinco vive una noche histórica. La cadena de Fuencarral retoma el género que tantas alegrías le ha dado en prime time: el corazón. Beatriz Archidona y Santi Acosta se ponen al frente de ‘¡De viernes¡’, un espacio producido por Mandarina (la misma productora que ‘En boca de todos’ o ‘Código 10’, con gran éxito en Cuatro). SEMANA ha podido conocer detalles inéditos del estreno de esta noche. El formato es muy claro: todas las semanas lucharán por tener una gran exclusiva, cuya sección se llamará ‘El scoop’; un gran personaje, entrevistado en ‘El sillón VIP’ y un sentido homenaje a actores de series y películas de siempre, míticos cantantes y nombres inolvidables del mundo del entretenimiento en ‘El Tributo’.

5 colaboradores exclusivos: conocemos sus identidades

Para conseguir un buen producto, hace falta rodearse de los mejores. Esa es la pretensión que ha intentado tanto la productora como la cadena para este nuevo y ambicioso espacio: “El programa tiene un gran equipo y un gran presupuesto, de los mejores que se recuerdan en la cadena últimamente. Se ha hecho una apuesta grande por él y no ha sido fácil, porque no todos los colaboradores, por ejemplo, querían arriesgarse a trabajar en exclusiva para un solo formato”, nos cuenta una persona del equipo. Y es que en ‘¡De viernes!’ se sentarán todas las semanas 5 periodistas de manera exclusiva, es decir, no se podrán ver en otro programa que no sea el de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Entre ellos, según ha podido conocer la revista SEMANA, se encuentran rostros como Patricia Cerezo, Javier Cid o José Manuel Parada, que conducirá la sección nostálgica.

Ángel Cristo rompe su silencio en 10 horas de grabación

Para el estreno, el programa se ha reservado una de las mayores exclusivas de los últimos tiempos: el hijo de Bárbara Rey. Ángel Cristo viene a confirmar muchas de las leyendas que han pululado durante años en las redacciones y en la calle. Leyendas que su madre se había encargado de desmentir y esquivar. Hasta hoy. Tras una etapa alejado del foco mediático y con largos periodos en el extranjero, el hijo mayor de Ángel Cristo y Bárbara Rey ha hablado en exclusiva en una extensa entrevista que ‘¡De Viernes!’ ofrecerá en su programa de estreno. Según ha podido conocer SEMANA, la entrevista se podrá ver a modo de documental, realizado con más de 10 horas de grabación con Cristo en las que habla sin tapujos de absolutamente todos los aspectos de su vida y de la de su madre y su hermana.

Joana Sanz, por primera vez en un plató

Joana Sanz, la actual mujer del futbolista Dani Alves se sentará hoy en el ‘Sillón VIP’ de ‘¡De Viernes!’, en lo que será su primera visita a un plató de televisión para hablar sobre cómo ha vivido este último año, marcado por el ingreso en prisión de su marido, actualmente a la espera de juicio. Entre otros asuntos, la modelo contará cómo vivió los acontecimientos que llevaron a Dani Alves a la cárcel, cómo ha sobrellevado esta situación desde entonces y en qué punto se encuentra actualmente su relación con el futbolista.

Y no será la única, porque la nostalgia la protagonizará la cantante Karina. Los grandes momentos de su vida, sus amores, sus fracasos y sus triunfos se repasarán en el homenaje que el programa tiene preparado en ‘El tributo’, que es la sección en la que colaborará José Manuel Parada cada semana y que contará (o intentará contar) con el protagonista y alguno de sus más allegados en plató.