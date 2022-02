«Huérfana«. Así ha asegurado sentirse Isabel Pantoja en una reveladora conversación que se hizo pública ayer en ‘Sálvame‘. Las sorprendentes declaraciones de la cantante se producen tras un larguísimo silencio que ha durado nueve meses. Nueve meses en los que la cantante ha estado apartada de la vida pública y en el más absoluto silencio, a pesar de que la nueva batalla campal que se ha desatado entre sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. Poco después de conocerse las palabras de la tonadillera, Kiko Hernández ha desvelado que tiene audios que la cantante y Mila Ximénez intercambiaron durante el confinamiento.

El contenido de esos audios, que hasta ahora han permanecido en secreto, sigue siendo un misterio. De momento, el colaborador de ‘Sálvame’ ha anunciado que los tiene en su poder, ya que fue la propia Mila quien se los reenvió. «Durante el confinamiento yo estaba encerrado en mi casa y hablaba todos los días con Mila», ha explicado. En esos clips de sonido se puede escuchar a Isabel Pantoja dirigiéndose a la periodista para decirle cosas como «Mila, no sabes la alegría que me da escuchar tu voz. Te he visto divina» o «Tenemos que poder con esto… dios mío de mi vida», haciendo referencia al estallido de la pandemia.

«Es una conversación privada de dos amigas»

Mientras Kiko Hernández y la dirección de ‘Sálvame’ debaten cuándo dar a conocer los detalles de estas conversaciones, muchos de sus compañeros de Mediaset han mostrado su desacuerdo ante su iniciativa. Una de ellas es Terelu Campos, quien ha dejado constancia de su desaprobación a su compañero. No le parece bien que este desvele conversaciones que, a su juicio, no deben ver la luz. «Desgraciadamente, ella no está. No puedo verla… No lo sé. Creo que si alguien de su entorno nos dijera: no hay ningún problema y nos parece bien… No deja de ser una conversación privada de dos amigas, si no de dos abuelas», ha dicho, tajante, la malagueña.

Otros colaboradores de Telecinco piensan igual que Terelu. María Patiño, sin ir mas lejos, también se ha mostrado contraria a desvelar el contenido de los audios. «Estoy de acuerdo contigo», le ha dicho a Terelu durante la emisión de ‘Sálvame Lemon Tea’. «Cuando se propuso esto en la reunión yo me rebelé. Es cierto que yo también emití unos audios de Mila y otros compañeros en este programa, pero yo era la receptora y de alguna manera sentía y siento que no la traicioné. Pero en esta ocasión, al no estar Mila…», ha recordado. «No sé si Isabel Pantoja tiene algo que decir. Conociendo a Mila, que ella no se callaba nada, si ella no lo quiso contar, yo tampoco lo contaría».

«Es algo íntimo de las dos y yo no lo haría», dice Carmen Borrego, quien comparte la opinión de Terelu

El debate está en la mesa. ¿Se deben o no emitir esos audios? Este viernes, otros colaboradores han dado su opinión de manera clara. Carmen Borrego, al igual que su hermana, considera que estos deben seguir siendo privados. «Es algo íntimo de las dos y yo no lo haría. Porque a mí no me gusta que hagan los demás lo que no quiero que hagan conmigo», ha dicho.

Kiko Matamoros coincide con sus compañeros. «Aunque tire piedras contra el tejado de este negocio, creo que no debe hacerlo. Creo que ni siquiera a los herederos de Mila les compete esa autorización». Gema López, por su parte, asegura que «es algo muy privado» y que si Mila hubiera querido utilizar esos audios lo hubiera hecho en vida, «y de una manera positiva», para demostrar el «buen rollo, de la amistad y de la amabilidad» con Isabel Pantoja. «Yo lo tengo muy claro. No se deben emitir. Puede que Isabel lo autorizara. Pero estoy en contra de que se emitan estos audios porque si yo te mando unos audios a tu móvil es una cosa entre tú y yo. No estoy de acuerdo con que se emitan los audios», ha confesado Chelo García Cortés.

Lydia Lozano ha invitado a sus compañeros a reflexionar sobre ciertos límites. «Aquí se emitió un mensaje que le dio Kiko Rivera a Kiko Hernández de su hermana. Y aquí no se le pidió permiso a Isa Pantoja. Dio el permiso Kiko Rivera, pero fue un mensaje de su hermana y la protagonista era su hermana. Esto es ‘Sálvame’. Creo que es una cosa que debe decidir la dirección. A mí me han cogido conversaciones y se han emitido… A mí como periodista me encantaría que se emitieran esos audios».