Tras ser desbloqueada por la colaboradora en WhatsApp, la malagueña ha enviado una contundente respuesta a la periodista.

Un día después de confesar que había bloqueado a su compañera Terelu Campos por sentirse «muy decepcionada» con ella, María Patiño ha explicado lo que le ha escrito la malagueña una vez que le ha quitado el bloqueo en WhatsApp.

Las diferencias entre la hija de María Teresa Campos y la gallega comenzaron hace una semana. Terelu regresaba triunfal a ‘Sálvame’, que fue su lugar de trabajo durante casi 10 años, para participar en los fogones de ‘La última cena’. Su vuelta supuso volver a ver a muchos de sus antiguos compañeros. Pero hubo una importante ausencia: esa tarde Patiño no acudía al programa por «cuestiones de salud». Al hacer balance de su retorno a ‘Sálvame’, la andaluza dejaba claro que estaba satisfecha y que «yo a la gente a la que le importo un pimiento no le doy explicaciones».

«Terelu me ha decepcionado porque le cuesta darme mi sitio»

Esta semana, Patiño ha admitido que su relación con Terelu se ha distanciado mucho desde que ella abandonara el programa definitivamente, hace más de un año. «Me considero una tía muy legal. Soy la misma María de siempre. No ha habido un cambio en mí. Si yo a ella le importo un pimiento es algo que tengo que aceptar. Me he partido la cara por ella y he sido critica por ella. Pero la pregunta es: ¿Ella se ha partido la cara por mí?, señalaba. «Acepto su manera de ser. Me parece que es una buena tía. Tengo un sentimiento positivo hacia ella. En momentos de debilidad de ella lo que he intentado es echarle un mano, pero no tengo por qué pedirle perdón. Nunca he hablado desde la animadversión o desde la envidia. He estado la altura de las circunstancias siempre. Soy una tía legal siempre».

«He intentado decir de Terelu lo que pienso, independientemente de mi amistad con ella. He sido crítica con ella y no me apeo de ninguna de esas críticas. Soy la misma María Patiño que estaba con Terelu. El cambio está en ella. Ella lo ha pasado muy mal», añadía. «A raíz de la enfermedad que ha pasado ha sufrido muchísimo, ha hecho un click su cabeza y ha eliminado a personas que considera que quizás no le damos el cariño que merece». Así, la periodista reconocía que «me ha decepcionado porque le cuesta darme mi sitio. Yo me lo merezco».

«La bloqueé como una niñata de 12 años»

Cuando Terelu dijo adiós a ‘Sálvame’, en 2019, la relación entre Terelu y Patiño se ha enfriando. Nunca fueron grandes amigas, pero siempre hubo cordialidad y cercanía entre ellas. Pero a día de hoy, Patiño considera que «las personas que me tengan un determinado aprecio me llamen y me lo digan. Me he ganado el respeto y la consideración de las personas a las que he querido. Terelu nunca me ha recriminado nada. Puedo tener una confrontación, pero si todo se rompe por un comentario hecho en la televisión no pasa nada. Me merezco lo mismo que ella».

Su desencanto con la malagueña la hizo bloquear a Terelu en WhatsApp. «La bloqueé como una niñata de 12 años», admitía. «No quiero desbloquearla… Como le importo un pimiento qué más da», explicaba a Jorge Javier Vázquez, indignada. Lo cierto es que poco después el presentador la convencía para que levantara el bloqueo a su colega y diera su brazo a torcer. «Ya te he desbloqueado. No te voy a bloquear más», fueron las palabras de Patiño a Terelu a través de mensaje de texto.

El mensaje de Terelu después de ser desbloqueada por María Patiño

La respuesta de Terelu llegaba sin ningún tipo de rencor. Todo lo contrario. Ha hecho borrón y cuenta nueva. «Me ha contestado de manera muy cariñosa», anunciaba Patiño. «La relación ahora es bastante más distante», pero la malagueña no quiere malos rollos y se ha mostrado cálida y cercana. «Me ha contestado ahora y me dice: Madre mía la que me liasteis ayer. Ayer tuvo un problema con el móvil…», indicaba la colaboradora. Y continuaba leyendo la respuesta: «No me bloquees más porque esto ha sido una tontería y por favor cambia la foto de WhatsApp porque ahora estás más guapa».

