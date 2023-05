Terelu, "muy impresionada" en su vuelta a 'MasterChef' ante la sorpresa de los concursantes

Las cocinas de 'MasterChef' se encendían para recibir a los concursantes y jueces una noche más. Junto a ellos para la prueba de eliminación contaban con la visita de alguien especial para el programa. Terelu dejaba el plató de 'Sálvame' y Telecinco por un día y saltaba a TVE para estar en el que fue su concurso. La presentadora formó parte de la edición "celebrity" de 2021 y llegaba para recordar todo lo vivido. Los concursantes, especialmente Luca, veían su llegada con gran sorpresa y alegría. "A mi Terelu me encanta. Me parece muy guay esta chica. Me gusta mucho", le dedicó el tiktoker a su llegada.

Lo cierto es que nada más llegó al centro junto a Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo y Jordi Cruz ya comenzó su "participación". "Me impresiona todavía entrar", afirma al ver todos los fogones y a los delantales negros frente a ellos. A pesar de toda la tensión que allí vivió, donde se llegó a desesperar y reconocer que no tenía ni ganas de participar, el resultado de su paso por el concurso de Shine Iberia fue más que positivo. "Estar ahí ha sido de las experiencias más importantes de mi vida. Lo digo totalmente en serio", lanzaba ante las cámaras.

Terelu recordó su paso por 'MasterChef' ahora como invitada

En esta ocasión Terelu Campos no cocinaba, eran los concursantes los que en duelo tenían que demostrar su valor en 'MasterChef'. Allí pudo observar el nerviosismo que mostraba y la dificultad de todas las pruebas. Con la experiencia en la mochila de la vida, ahora no se ve capaz de criticar: "Los toros desde la barrera una sabe poner las muletas perfectamente". El juez invitado, a diferencia del rostro de Mediaset, fue más directo y no se cortó a la hora de decir que lo que probaban era "un asco".

Claudia fue finalmente la que tuvo que abandonar el concurso después de perder la mayoría de los cocinados frente a sus compañeros. No dejaron atrás los conflictos de convivencia que vienen arrastrando durante semanas. "Mis amigos, lo que yo considero amistad, lo tengo en mi casa, lo tengo fuera", contextualiza Jotha para que entendieran qué es lo que sucedía realmente entre todos ellos. Terelu pudo escuchar, como el resto, alguno de los comentarios que se dedicaron durante la noche.