La malagueña ha mostrado los rincones ‘secretos’ de su impresionante piso de Aravaca. ¡Te enseñamos todas las fotos!

En su debut como anfitriona en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition‘, Terelu Campos ha abierto las puertas de su casa. En ella ha recibido a sus compañeros de concurso: Sofía Suescun, Gianmarco Onestini y Yurena. Todos ellos se han quedado impresionados al ver los rincones de su hogar, decorado con un gusto exquisito.

Además de bonita, su casa está perfectamente ordenada. «Soy maniática de las cosas donde deben estar«, ha confesado en el concurso de Telecinco. Durante la emisión de la última entrega, la hija de María Teresa Campos ha logrado sorprender a los comensales con sus deliciosos platos y el ambiente moderno y acogedor que reina en su vivienda. Una vivienda en la que vive de alquiler y por la que paga 2.500 euros al mes.

Te mostramos los lugares nunca vistos de este maravilloso piso al que se instaló la andaluza en mayo de 2020, poco después de vender su anterior vivienda: un exclusivo tríplex de 573 metros cuadrados en Aravaca, una de las zonas más exclusivas de Madrid.

En el comedor de Terelu, con capacidad para 10 personas, la colaboradora ha compartido confidencias sobre su vida sentimental. «No necesito un hombre sexualmente, en todo caso lo necesitaría afectivamente», admitía. «A mí un hombre, como pareja, no me ha durado más de cinco años».

Ha hablado de las cicatrices de sus operaciones de pecho

En su charla con sus compañeros se ha mostrado especialmente sincera. No ha dudado en decir que las cicatrices de sus mastectomías le han dejado secuelas: «Te levantas por la mañana y te duchas y yo tengo cicatrices suficientemente importantes… que en una mujer y en determinadas partes y en una mujer son como menos bonitas. No pretendo estar maravillosa. Tengo 55 años. Tengo que estar bien, normal, tranquila. Sin que sea una preocupación en mi vida. Sin que sea un machaque para mí. Con que no sea un machaque para mí… eso ya es la leche. En ese sentido me ha venido bien el confinamiento, porque he perdido peso».

También ha comentado que la suya es una casa vivida. Y que le encanta recibir a sus amigos. Por eso en su salón hay un rincón muy especial: una barra de bar donde prepara todo tipo de bebidas, cócteles y aperitivos para sus invitados.

Una de las personas que más acude a su piso es su madre. «Todos los domingos viene a comer mi madre a mi casa, jugamos a las cartas», ha revelado. Asimismo, ha reconocido que aunque le gusta cocinar para sus seres queridos, cuenta con la ayuda de su «chica»: «Normalmente tengo ayuda en la cocina».