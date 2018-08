Terelu Campos vuelve al plató de ‘Sálvame’ 48 días después de su operación

6 Ha estado tomando café con Carlota Corredera en la cafetería de Mediaset

Terelu Campos no ha podido evitar emocionarse al hablar del estudio genético y su hija Alejandra. “No transmitírselo a mi hija era algo que me preocupaba… que tuviera que vivir con miedo… El peor problema de tenerlo yo era que pudiera trasmitírselo a ella. Lo mejor del verano ha sido cuando me han dicho que no podía transmitírselo a ella. Yo le dije que no le había dado nada malo. Yo le decía que no tenía que tener miedo. Genéticamente no estoy predispuesta a tener cáncer de mama, pero he tenido dos”, desvelaba.