Terelu Campos vuelve a ponerse delante de las cámaras, pero no de la manera en la que muchos esperaban. Hace escasas dos semanas, la colaboradora abandonó el plató de ‘Sálvame’ envuelta en lágrimas y con la premisa de no volver. Reacción que fue la respuesta a la lluvia de críticas que estaba recibiendo su hermana Carmen Borrego tras su paso por ‘Sálvame Okupa’. Desde entonces no hemos vuelto a ver a la hija mayor de María Teresa Campos en televisión, cuestión que ya tiene fecha de retorno.

