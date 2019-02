El nuevo año trajo a Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, una nueva vida profesional. Si antes de acabar el 2018 la joven estaba centrada en los estudios de moda en el IED de Madrid que comenzó en septiembre, con la llegada de las navidades decidió dar un giro de 180 grados, poner sus estudios en pausa y dedicar todo su tiempo a trabajar.

Desde entonces, Alejandra vive centrada en sus dos recientes ocupaciones, su canal de Mtmad, que se estrena en unos días, y sus labores de relaciones públicas en la discoteca ‘Oh My Club!’, propiedad de Kiko Matamoros.

Leer más: El nuevo trabajo de Alejandra Rubio que le llevará a coincidir con Kiko Matamoros

Sobre esta etapa habló su madre la pasada tarde en ‘Sálvame’, donde volvió a demostrar que es su mejor apoyo y que estará a su lado decida lo que decida. “Ella vive independiente de mí, vive con su novio y hace su vida”, comenzó diciendo Terelu que, según explicó, no entra en las decisiones que toma su hija pues ella es quien “gestiona su vida”.

“En ese sentido tengo poco que decir. Para quien esté un poco preocupado, yo no lo estoy, sé lo que va a hacer y lo que no va a hacer. No estoy solo tranquila, sino que estoy contenta”, insistió. De hecho, no dudó en defender su decisión y es que, al igual que la carrera que comenzó, “lo que ella va a hacer está relacionado con el mundo de la moda y esas cosas que a ella le interesan. Eso también es un trabajo”.

4 “Para quien esté preocupado, yo no lo estoy”, decía Terelu Campos “Sé que va a ser en Mtmad, pero no me preguntéis exactamente qué va a ser. Va a estar relacionado con el mundo de la moda, pero considero que no es un reality. Sé que soy su madre pero yo la veo y se me cae la baba”, contó con una sonrisa. 3 Orgullosa de su hija Aprovechando su paso por el programa Telecinco, Terelu también aclaró que está “tranquilísima” sobre la faceta de relaciones públicas de su hija en la discoteca madrileña. “Alejandra acompañaba siempre a su chico cuando pinchaba y se lo ofrecieron”, explica sobre el nuevo trabajo de su hija. 2 Explica que confía en su hija, que ella es “tranquilísima” A mí me parece muy bien que aproveche la oportunidad”, dijo la colaboradora, que reiteró en que tanto Alejandra como su novio, el dj Álvaro Lobo, son dos chicos “sanísimos. Es obvio que ambos tienen una edad en la que se pruebas cosas y demás, pero yo confío mucho en ellos”. 1 Se lleva muy bien con el novio de su hija Una confianza y un cariño de madre que también deja espacio para la libertad pues, como adulta, Terelu cree que “si Alejandra tiene que equivocarse lo hará una y mil veces, como lo hemos hecho todos”. Eso sí, ella estará a su lado para ayudarla a levantarse.

Más contenido .....