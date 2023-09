Terelu Campos va a iniciar una nueva etapa en su vida no solo a nivel personal, sino también profesional. Tras la muerte de su madre y la cancelación de ‘Sálvame’, la hermana de Carmen Borrego será quien se encargue de presentar el homenaje especial que Televisión Española está preparando a María Teresa Campos. Una tarea dotada de un gran significado para la maestra de ceremonias, sobre todo teniendo en cuenta el inquebrantable vínculo que la unía a su progenitora.

Pese a haber estado durante mucho tiempo ligada a Mediaset, Terelu Campos se ha decantado por la cadena pública para llevar a cabo un bonito reconocimiento a la también conocida como “reina de las mañanas”. Así lo ha podido saber ‘VerTele’ tan solo unos días después de que Carmen Borrego anunciara en ‘Lazos de sangre’ que Televisión Española tenía entre manos un programa en el que rendir tributo a una de las figuras más reconocidas del periodismo español: “Este gran homenaje que Televisión Española quiere hacer a mi madre estaba previsto antes de lo que ha ocurrido. Pero creo que es más importante ahora que antes”, informaba la hija menor de la comunicadora.

Cabe destacar que esta iniciativa había sido denegada por parte de la cadena de Fuencarral. Aunque Telecinco fue durante muchos años la casa de María Teresa, la cúpula habría optado por no rendirle un homenaje póstumo que contara con la presencia de Terelu, Carmen y la nieta de la fallecida, Alejandra Rubio. Algo que parece haber caído como un jarro de agua fría dentro del clan Campos, que ahora está dispuesto a colaborar con la cadena pública e incluso que sea la propia Terelu quien presente el gran reconocimiento a su progenitora.

Los dos fichajes de Terelu Campos por Televisión Española

Por si fuera poco, el vínculo de la ex de Pipi Estrada con Televisión Española no se ceñirá a este programa. Tal y como ha adelantado ‘Yotele’, Terelu se convertirá en la próxima colaboradora de ‘La Plaza’. El magacín de las tardes de La 1 no ha querido dejar pasar la oportunidad de incluir en su elenco de colaboradores a la hija de una de las grandes periodistas de la historia de España, la cual aportará datos exclusivos y comentará algunos de los temas más candentes de la actualidad social.

Esto no solo supone un nuevo comienzo profesional en la vida de Terelu Campos, sino también el retorno a la cadena pública después de haber permanecido tres décadas alejada de ella. Cabe destacar que los inicios de la tertuliana en el ámbito de la comunicación tuvieron lugar en ‘Pasa la vida’, el programa que presentaba su madre y en el que en un primer momento estuvo tras las cámaras hasta que, finalmente, dio el salto a la primera plana.

Sin embargo, el fichaje por ‘La Plaza’ no ocurrirá de manera inminente. Dado que aún el espacio televisivo no tiene fecha de estreno, todo apunta a que esperarán a que finalice el contrato de exclusividad que la hermana de Carmen Borrego tiene con Netflix. Está previsto que el reality en el que aparecen casi todos los colaboradores de ‘Sálvame’ se estrene en octubre, razón por la que las primeras apariciones de Terelu en la cadena pública no ocurrirán hasta después de esa fecha, la cual probablemente ella espera con ganas e ilusión.

