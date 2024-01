TVE vuelve a apostar por Terelu Campos: Ficha por este nuevo programa

Televisión Española está encantada con Terelu Campos, así lo demuestran sus constantes oportunidades laborales a la presentadora. Tras el cierre de 'La fábrica de la tele', Jorge Javier Vázquez y todo el equipo de 'Sálvame' se vieron actualizando sus 'curriculums' para encontrar nuevos trabajos en televisión. Y entonces llegó Netflix, y La Sexta, y Televisión Española... y todos quisieron tener entre sus filas a la mayor de las Campos. 'Sálvese quien pueda', 'Generación TOP', 'Bake Off: Famosos al horno'... Terelu Campos ha visto cómo su imagen se expandía por los diferentes grupos de comunicación sin atender a exclusividades y ahora le llega una nueva aventura en la 1 en la que compartirá plató con Anne Igartiburu y Jordi González.

Tal y como anuncia 'Informalia', la primogénita de María Teresa se incorpora al nuevo espacio de cotilleo de la televisión pública los fines de semana, un renovado formato de su clásico 'Corazón'. Así, la presentadora volverá a sentarse con el catalán en la 1, donde ya coincidieron en 'La Plaza'. Terelu Campos será un rostro más que colabore en el programa de los fines de semana que se estrena este sábado 20 de enero y en el que participarán también rostros como Carmen Lomana.

Sin duda, Terelu vive un gran momento profesional a pesar de haber temido por su futuro cuando se anunció el fin de 'Sálvame'. De hecho, la hija de María Teresa es una de las colaboradoras que ha logrado mayores éxitos en su nueva andadura, ¡casi se la rifan todas las cadenas! Un dulce momento que no acompaña en lo personal, y es que la muerte de su madre la dejó profundamente triste, aunque poco a poco consigue seguir con su vida gracias a las personas que la arropan y acompañan día a día, como su hermana Carmen Borrego (con quien comparte el duro vacío que les deja su madre), su hija Alejandra y sus grandes amigos.

Orgullosa de su apellido

Aunque está triste, se siente afortunada por la gente que la rodea: "Yo no estoy sola ni me siento sola. Tengo momentos de soledad en mi casa que los quiero, pero estoy rodeada de grandísimos amigos, de mi familia, de mi hermana, de mi hija, no yo me siento muy afortunada", señalaba en su última aparición pública durante la alfombra roja de los Premios Iris.

Terelu aprovechaba para hablar de su madre y lo orgullosa que se siente de llevar el apellido que lleva: "yo estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa siendo la hija de quién soy y me moriré siendo la hija de quien soy. Nunca me ha ofendido que me digan la hija de María Teresa Campos, al revés, es un orgullo para mí" y reconoce que tener tanto material gráfico de su madre también tiene su parte mala: "eso tiene al parte buena y mala, tenemos un material y un patrimonio que muchas personas no tienen y mala porque en el fondo también es un sufrimiento muchas veces, cuando quieres avanzar un poco ves a tu madre tan guapa la sensación que tienes es un poquito complicado".

Duros momentos para Terelu en el terreno personal

La presentadora no ha podido evitar emocionarse en varias ocasiones en televisión al recordar a su madre. Ocurría durante el homenaje que le rendía TVE a la polifacética comunicadora que compartió más de seis décadas dedicadas al mundo del periodismo. "No va a ser fácil para mí, pero va a ser apasionante dedicarle este homenaje a una mujer que está en la historia de la televisión. Vamos a ofrecerles documentos personales inéditos, que ni yo sabía que existían", declaraba en la presentación del programa.

Desde el comienzo del homenaje Terelu no podía evitar emocionarse al abrir el álbum más personal de su madre, con algunas fotografías inéditas de la comunicadora, recopilatorio de sus años como gran profesional.

Poco después volvía a emocionarse en 'Bake Off: Famosos al horno', y es que su madre era muy 'dulcera' y no pudo evitar recordarla: "Soy la 'cerodulcera' de mi familia, la apasionada del dulce era mi madre", confesaba entonces. Unas declaraciones que llenaban el plató de silencio ante la pena por la muerte de María Teresa Campos, una herida aún reciente para todos. Con la voz rota, Terelu confesaba que "ella era muy clásica y le gustaban estos sabores, las yemas, la tarta de San Marcos, el turrón en Navidad...", y entonces recordaba sus últimos días de vida: "Mi madre hubiera merendado a todas horas del día. Al final ella apenas se alimentaba y lo único que tomaba eran dulces: bizcochitos, natillas... Y lo tengo en mi corazón", declaraba.