Terelu Campos confiesa quién bloqueó a Toñi Moreno en el móvil de su madre, María Teresa Campos

En España existen ahora dos grandes misterios sin resolver que traen de cabeza al público. Por un lado está el desconcierto existente sobre la lata de ‘supervivientes’, ese chóped enlatado que ha llenado de proteína a Isabel Pantoja y de rencor a sus compañeros de isla. El otro gran misterio es saber quién bloqueó realmente a Toñi Moreno desde el teléfono móvil de María Teresa Campos. La veterana presentadora negó haber sido ella y la pelota quedaba en el tejado de sus hijas. Ahora, Terelu Campos ha roto su silencio al respecto.

Terelu Campos sigue los pasos de su madre

Terelu Campos está siguiendo los pasos de su madre. No es nuevo. Sintió la llamada de la televisión y el periodismo como le sucedió a su madre, pero ahora, después de dejar Telecinco plantado, se refugia en el plató de ‘Un año de tu vida’ de Canal Sur, el programa presentado por Toñi Moreno y que la pasada semana recibió a María Teresa Campos.

Toñi Moreno, con la mosca detrás de la oreja

La presentadora ha convertido su duda en una cuestión de Estado. Hasta que no se descubra quién la bloqueó en el móvil para que no contactara con María Teresa Campos ella no va a dejar de hacer preguntas a los interesados. Ahora le ha tocado el turno a Terelu Campos, que se ha sentado en el sofá de su plató para desvelar algunas dudas.

Toñi Moreno, sin paños calientes

“La pregunta es muy clara y muy directa: ¿quién me bloqueó en el móvil de María Teresa Campos? ¿Tú o tu hermana?”, preguntaba a bocajarro Toñi Moreno, que no quiso andarse con rodeos o paños calientes para tratar una cuestión que le inquieta desde hace meses, pero que trasladó al público la pasada semana.

Terelu Campos huye de la pregunta

“Yo creo que ninguna de las dos, y no es por echar balones fuera”, responde dubitativa Terelu Campos. No quiere entrar en jaleos y ha aprendido a no entrar en batallas que no sean suyas, como le sucedió con su hermana Carmen Borrego en ‘Sálvame’.

Terelu le tira una indirecta a Toñi Moreno

Aunque su intención es dejar claro que se desentiende de lo sucedido entre Toñi Moreno y su madre, Terelu Campos no ha querido dejar pasar la oportunidad de dejarla caer. Al negar que ha sido ella quien bloquease a la presentadora, después añadió que “si estás bloqueada en el móvil de mi madre no es culpa mía”. ¿De quién es la culpa? ¿Le ha llamado a la reflexión?

Toñi Moreno, con algo de resentimiento

Aunque no ha querido avivar la guerra o entrar en conflicto, Toñi Moreno no quiere que se le tome el pelo, porque lo que opta por “dejar claro que alguien me bloqueó porque ella dio la orden para que me rematara”, sentencia. Terelu, ante esto, prefiere guardar silencio.

Toñi y María Teresa, historia de dos examigas

Toñi Moreno siempre reconocerá que ha aprendido a ser tan buena presentadora gracias a haber trabajado con profesionales de la talla de María Teresa Campos. Eso sí, en su relación surgió un problema cuando Toñi fichó por Telecinco para sustituir a su ídolo en los fines de semana en su programa de tarde. No avisó a su amiga y esta se cabreó por el feo gesto y respondió bloqueándola en el móvil para que no pudiese llamarla más.

Dos años de enemistad que han terminado

Toñi Moreno y María Teresa Campos han estado dos años sin mediar palabra, pese a ser buenas amigas. Así lo ha reconocido Terelu Campos, que cree que su conflicto se alargó demasiado en el tiempo: “Dos años… mira todo lo que he montado, este programa con este decorado y este público tan limpio para la reconciliación”, trataba de restar hierro al asunto la presentadora, feliz de tener a las Campos de nuevo en su plató de Canal Sur.

