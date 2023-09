Telecinco levanta el veto a Bárbara Rey y la convierte en colaboradora

Barbara Rey vuelve a Telecinco por la puerta grande. La 'vedette' ha acudido este martes a 'Cuentos chinos', el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez y no solo ha concedido una entrevista, sino que ha confirmado que, a partir de ahora, será la nueva colaboradora del formato. Con su reaparición en la cadena de Mediaset, se cierra un capítulo de desavenencias entre Bárbara y la compañía, que la incluyó en su lista 'negra' de vetados a principios de 2023, junto con otros rostros muy reconocidos de la pequeña pantalla.

Bárbara Rey se sienta frente a Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos chinos'

La 'amiga especial' del Rey Emérito no se sentaba en un plató de Telecinco desde el pasado marzo. Ni se sentaba ni nadie de la cadena la podía referenciar en sus espacios. Ni siquiera se podían difundir imágenes de archivo de ella ni vídeos, nada de nada. Bárbara Rey descubría, muy a su pesar, que Mediaset la había vetado de sus programas de un plumazo. No era el único personaje famoso al que 'silenciaban' por política interna. El listado contenía un total de 13 nombres entre los que también se encontraban los de Kiko Rivera, Rocío Flores, Rocío Carrasco o Antonio David Flores.

La decisión de Mediaset también se extendía a su otra cadena, Cuatro. Una drástica postura que llamaba especialmente la atención. Días antes de este giro de los acontecimientos, Bárbara se sentaba con Risto Mejide en 'Viajando con Chéster'. La entrevista que concedía conseguía los mejores datos para el programa en lo que llevaba de temporada.

Nuevo trabajo en Telecinco con el que esperan levantar las cifras de 'Cuentos chinos'

Con el veto de Mediaset, comenzaba una auténtica batalla, unilateral, por otra parte, de la artista contra la compañía audiovisual. "Es curioso. Ahora me he encontrado que, después de hacer un programa extraordinario en otra cadena y de hacer una audiencia que nunca la ha tenido Risto, ahora no tengo cabida. Y se demuestra claramente que sigue la estela de los vetos que provienen de donde provienen. Solo hay que pensar un poco de quién eran las amistades peligrosas", sentenciaba en 'El Hormiguero', de la competencia, ante un Pablo Motos perplejo.

Jorge Javier Vázquez no solo ha recuperado a la madre de Sofía Cristo para protagonizar el segundo capítulo de su recién estrenado 'Cuentos Chinos', sino que contará con ella como colaboradora. Ha sido la propia Bárbara Rey la que ha confirmado en pleno directo que acepta la propuesta de Telecinco. Un 'sí, quiero' con el que la cadena privada espera cerrar mejores datos del nuevo 'late night' de Jorge Javier que, por el momento, no convence a la audiencia.

1 de 5 Bárbara Rey y Jorge Javier Vázquez recordando a María Jiménez 2 de 5 Bárbara Rey y su hija Sofía Cristo 3 de 5 Bárbara Rey ha hablado sobre la conversación que mantuvo con la Emérita en el programa de Jorge Javier 4 de 5 Bárbara Rey durante su entrevista en 'El Hormiguero' 5 de 5 Bárbara Rey y Risto Mejide