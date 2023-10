Tania Llasera ha tenido que salir al paso tras el aluvión de críticas recibidas por unos comentarios que hizo durante la última emisión de 'MasterChef Celebrity'. Más después de que, hace poco, saliese a defender que "los cuerpos no se comentan". La comunicadora se ha convertido en el centro de la polémico por verter sus opiniones personales sobre Saúl Craviotto. El piragüista olímpico participaba en el programa como flamante ganador de la edición número 2. Tania, no solo se convertía en la última expulsada del concurso culinario de RTVE, sino que, además, ha salido 'regañada'. Los espectadores no han dudado en acudir a Twitter y señalarla por lo que consideran unas observaciones desacertadas sobre el también policía.

Todo ha saltado por los aires, valga la exageración, después de que las redes sociales se hicieran eco de la efusividad de Tania Llasera respecto al buen estado físico de Saúl Craviotto. "Qué bueno está, de verdad", decía la presentadora a sus compañeros nada más verle aparecer vestido de policía. Los concursantes se habían trasladado a la Escuela Nacional de Ávila para enfrentarse a la prueba por equipos y era Saúl el responsable de proponer los menús que ellos debían replicar.

¡Dale al 'play' y escucha a Tania Llasera entonando el 'mea culpa'!

Vídeo: @taniallasera

La todavía concursante de 'Masterchef Celebrity' en ese momento no era la única que explayaba con comentarios sobre el estado físico del deportista. "Menudo cuerpo el del policía", añadía la colombiana Laura Londoño. Pero la bilbaína iba un paso más allá y, sin poder contenerse, se pasó toda la prueba hablando de Saúl. "Es que Craviotto es otro tema, es otro nivel. Chico limpio, educado, es un chico al que presentarías a tu madre y a la vez quieres que te empotre. Es una cosa maravillosa", se pronunciaba delante de las cámaras. Y añadía: "Está casado, yo también, no pasa nada porque el hambre se coge en la calle, luego tú comes en casa".

En poco tiempo, las redes se llenaban de comentarios criticando a Tania por cosificar al piragüista. Ella ha difundido el vídeo que te hemos compartido sobre estas líneas, en el que se disculpaba por haber ofendido al gran público. "Me retracto de mis palabras. Aprendo día a día sobre mí, y no me cuesta pedir PERDÓN así en mayúsculas".