Tamara Falcó está a punto de celebrar su boda con Íñigo Onieva. El próximo 8 de julio dará el 'sí, quiero' a su chico bajo la atenta mirada de su familia y sus amigos. Mientras llega ese día, son muchas las polémicas que giran en torno a la celebración de este enlace, pero la colaboradora de 'El Hormiguero' prefiere mantenerse alejada de todas ellas y disfrutar al máximo de este bonito momento.

Llevamos meses escuchando que esta boda está gafada, ya que no han dejado de aparecer problemas. Primero la cancelación de la boda por la infidelidad de Íñigo Onieva. Una vez que la boda se puso en marcha de nuevo, Tamara Falcó recibió la noticia de que Sophie et Voilà no iba a diseñar finalmente su vestido de novia. De este supuesto gafe ha hablado ella en el plató de 'El Hormiguero': "Quería contar que el otro día hablamos de la mala suerte, pues no sé quién me mandó a dos santeros a casa para quitarme la mala suerte…", empieza diciendo entre risas.

Pero la cosa no quedó ahí: "Y yo de repente abro un Glovo y digo aquí huele a incienso… me dice mi hermana ¿pero tú has visto…? Me mandaron a dos Santeros a casa, imagínate yo, echando agua bendita por todas partes… jajajajaja… llamando a los sacerdotes preocupadísima… ¿pero esto puede tener algún efecto?", terminó diciendo sobre esta experiencia tan rara.

Recibió la visita de dos santeros en su casa

Después de tener que lidiar con varios episodios desagradables, Tamara Falcó se convertía en noticia hace unos días por su peso. Pablo Motos ha querido interesarse por lo que piensa al respecto: "Lo del peso... que están todo el día diciéndome que si voy a perder diez kilos para la boda… y yo digo: 'Pues piérdalos usted… o sea digo pero… ¿yo por qué…? Yo estoy en mi normopeso… puedo estar más o menos delgada. Pero el traje me lo están haciendo a medida, por qué tengo que perder diez kilos… porque a ti te apetece… pues no… Además, nadie le ha preguntado a Iñigo si va a perder diez kilos…", dice rotunda.

Cristina Pardo quiso lanzar un dardo a favor de Tamara: "Me parece lamentable los términos en los que se han referido al peso de Tamara, en el sentido de que eso se empieza como una frivolidad dependiendo del momento en el que estés... te puede... puede ser serio... puede provocar una anorexia porque de repente todo el mundo te dice que eres gordo, deberíamos de ser más cuidadosos, igual que nos estamos mentalizando con la salud".