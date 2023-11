Tamara Falcó revela la insólita 'fobia' de Íñigo Onieva

Como cada jueves, Tamara Falcó se ha convertido en una de las grandes protagonistas de ‘El Hormiguero’. La marquesa de Griñón ha acudido a su cita semanal en la tertulia del programa de las noches de Antena 3, donde ha compartido mesa con Pablo Motos, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo para hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social. No obstante, también ha tenido oportunidad de hacer referencia a una anécdota relacionada con Íñigo Onieva.

Cuando el presentador y los colaboradores han hablado sobre algunos miedos, Tamara Falcó ha confesado que su marido tiene “fobia a los aros”: “Cada vez que me pongo aros dice ‘qué horror’”, ha revelado la marquesa entre risas. Y es que, al empresario no le gustan en absoluto este tipo de pendientes, razón por la que intenta que su esposa no los utilice de manera regular.

Esta historia ha llamado especialmente la atención de los compañeros de la hija de Isabel Preysler, que curiosamente lucía unos accesorios así en esta última aparición televisiva. Por su parte, Tamara se ha tomado con humor la “fobia” de su compañero de vida y ha confesado que, antes de llegar a casa se los quitará para evitar que Íñigo tenga que verlos.

La vuelta a la rutina de Tamara Falcó tras su viaje romántico

Esta aparición pública por parte de la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ ha tenido lugar tan solo unos días después de su escapada a Copenhague con Onieva. Desde que se dieron el “sí, quiero” el pasado 8 de julio, Tamara e Íñigo no han dejado de viajar a algunos de los lugares más idílicos del panorama internacional. Sudáfrica, París o la Polinesia Francesa han sido los destinos escogidos por el matrimonio para dar rienda suelta a su amor, y ahora han querido poner el broche de oro al mes de octubre con un viaje a Dinamarca.

Por otro lado, cabe destacar que ambos se encuentran inmersos en la búsqueda de su primer hijo en común. La hija de Carlos Falcó había revelado en multitud de ocasiones que una de sus mayores ilusiones era la de convertirse en madre, y tras haberse casado con Íñigo se trataba de un sueño más cercano a hacerse realidad. Pero teniendo en cuenta que tiene 41 años, se trata de algo que se complica por momentos para la marquesa. Es por ello que se ha visto obligada a acudir a una clínica en la que conocer de primera mano su estado de fertilidad y las posibilidades que existen de poder quedarse embarazada en los próximos meses.

Tanto es así, que en las últimas semanas comenzaron a sonar con fuerza los rumores sobre su posible embarazo. En un viaje a Ibiza con su marido, Tamara fue vista entrando en una farmacia y todo apuntaba a que había adquirido un test de embarazo. Así lo revelaba el programa de los fines de semana de Telecinco, ‘Fiesta’, hasta que finalmente fue la propia protagonista quien desmintió esta información.

Por ahora se desconoce si realmente era cierto que no estaba embarazada o si, por el contrario, está esperando a que llegue su tercer mes de embarazo. Y es que, la mayoría de mujeres famosas esperan hasta el tercer mes de gestación para hacer pública la noticia, ya que los profesionales médicos indican que se trata de una etapa en la que los riesgos de sufrir un aborto se minimizan de manera considerable. Sea como fuere, habrá que esperar cierto tiempo para poder saber si Tamara va a convertirse en madre o si, por el contrario, sigue intentándolo hasta conseguirlo junto a su marido.