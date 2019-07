Ana Milán no se quiso perder la última jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La actriz alicantina atendió a los medios de comunicación y sus palabras no dejarán indiferente a nadie, especialmente a Tamara Falcó. Ambas han grabado juntas la nueva entrega de ‘Masterchef Celebrity’ algo que les ha dado la oportunidad de conocerse mejor y de desterrar falsas creencias.



Sobre las grabaciones de la cuarta entrega del extioso talent culinario’, Ana Milán confesó estar «hasta aquí» (señalándose la cabeza) y que estaba siendo «duro pero maravilloso«. ¿Qué tal con los compañeros? «Me los quiero llevar a todos a casa. Son gente que conocía y a la que quiero mucho como Elena Furiase y gente que no conocía de nada como Juan Avellaneda o Tamara Falcó».

La hija de Isabel Preysler ha sorprendido gratamente a Ana Milán porque no era para nada como se esperaba: «Tamara es muy graciosa pero muy lista. La primera que no lo pensaba era yo, estaba equivocada. Yo llegué cargadita de prejuicios, ya quisiera yo ser la mitad de lista». Unas palabras que demuestran que es una de las actrices más carismáticas y sinceras del panorama nacional. Eso sí, no sabemos cómo encajará Tamara Falcó estas palabras…

La intérprete alicantina también hizo una reflexión a propósito de las últimas bodas de famosos que han tenido lugar: «Mis bodas y las de otros me encantan porque son motivos para celebrar. Solemos tener miedo a arriesgar en cosas que nos dan felicidad y alegría aunque después se terminen, por eso hay que quitarse ese concepto de que todo tiene que ser para siempre.