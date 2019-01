Suso Álvarez parece haber llegado a su límite. El segundo finalista de ‘GH VIP6’ dice estar cansado de todos los rumores que apuntan a su supuesta infidelidad a su últimas pareja, Aurah Ruiz. La relación, que se forjó en los muros de la casa de Guadalix de la Sierra, ha hecho aguas tras el concurso, motivo suficiente para que se articulen a su alrededor todo tipo de teorías acerca de las razones de dicha ruptura.

La acusación de infidelidad a Suso

A través de su perfil de Instagram, el catalán ha querido aclarar la situación después de que el programa ‘Socialité’ se afirmara que el joven había mantenido una relación con Shaiu Herreras, una chica argentina que conoció antes de entrar en la casa más famosa de la televisión. “A ver chicos, me han dicho que no entrara en este tema pero bueno ya es que me cansa. Parece ser que han dicho por la televisión que si he estado con una chica. Os juro por mi padre bajo tierra, tío, que dono todo el dinero que he ganado en GH VIP 6 si ese teléfono es cierto y esa conversación es verdad. Llevo desde que salí del reality solo con mi familia y mis amigos.No se me ha acercado ninguna chica. A lo mejor alguna me ha pedido dos besos y una foto y ya está. Nada es real”, asentía Suso.

Tras esta justificación, Suso Álvarez aprovechó la ocasión para lanzar una ‘pullita’ a su ya exnovia, Aurah Ruiz, gesto con el que no ha dejado en muy buen lugar a la canaria. “Y lo hago por aquí gratis y para vosotros porque yo todo lo que hago es de verdad. Ya no voy a entrar a más temas. Ya me podéis poner verde. Que si soy bueno o malo. Que me da igual. Que llevo muchos años ya aguantando esto. Yo lo que hago lo hago siempre de corazón y no por ningún otro lado. Besos”, añadía el barcelonés. No difícil adivinar que entre la ex de Jesé y el concursante de realitys las cosas no van nada bien, algo que muchos ya apuntaban desde antes que acabase ‘GH VIP6’.

