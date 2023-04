Susanna Griso revela el motivo que le ha obligado ausentarse de 'Espejo Público'

Este martes 25 de abril, Susanna Griso no ha aparecido en pantalla en el programa que presenta habitualmente, 'Espejo Público'. Su sustituta, Lorena García, ha sido la encargada de ponerse al frente del espacio de Antena 3 y de dar los primeros detalles sobre el motivo de su repentina ausencia. En una conexión con Carlos Alsina, el presentador de 'Más de Uno' en Onda Cero ha preguntado por Griso. La periodista para que no hubiera duda alguna ha aclarado que se encontraba "malita". "Lo digo para que no haya dudas, se ha puesto malita. Ha venido a trabajar pero media horita antes del programa he recibido un mensaje de 'calienta por la banda, calienta que sales'", ha dicho en tono de humor y sin querer entrar en muchos detalles.

La ausencia de Susanna Griso y el hecho de que Lorena García haya revelado su "problema de salud" ha hecho saltar todas las alarmas y son muchos quienes han mostrado su preocupación por la presentadora. Por este motivo, ha sido la propia Griso quien ha reaparecido en sus redes sociales para intentar 'calmar los ánimos' y tranquilizar a todos los que han mostrado su preocupación por ella: "Fuera de combate…solo momentáneamente. Me he sentido indispuesta justo antes de arrancar el programa, pero espero recuperarme pronto y no faltar a mis compromisos esta tarde en Sevilla. Gracias por preguntar", escribía.

Como hemos dicho, Lorena García, quien se ha convertido en la sustituta habitual de Griso durante sus vacaciones, se ha puesto delante de las cámaras a las 09.00 horas tras el Informativo matinal de Manu Sánchez. La periodista ha asegurado que esto suponía un "hecho histórico", ya que la conductora del espacio nunca falta al trabajo por estar malita. "Y esto es histórico porque creo que Susanna es la primera vez que presento el programa porque ella esté mala, así que fíjate si es histórico porque es un roble, pero hoy ha tenido una complicación", ha dicho bromeando con Carlos Alsina.

En ese momento, Carlos Alsina ha añadido que es cierto que Susanna Griso "nunca" se pone enferma. Ha bromeado que ante su ausencia pensaba que la popular presentadora se la estaba devolviendo por un comentario que le hizo la pasada semana. "Yo he pensado que me la estaba devolviendo porque yo le afee que me estuviera cambiando por Iván Redondo los lunes", ha dicho en tono jocoso. Lejos de la realidad, poco tiempo después era Griso quien ha reaparecido en sus redes sociales, confirmando las palabras de su compañera de trabajo.

Susanna Griso quiere seguir con sus proyectos laborales e incluso viajar hasta Sevilla este mismo martes para hacer frente a uno de esos proyectos. No le teme a nada y a pesar de haberse encontrado indispuesta a primera hora de la mañana, sus planes más inmediatos son desplazarse hasta la capital hispalense. ¿Lo conseguirá finalmente?