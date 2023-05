Susanna Griso recula tras lanzar un polémico comentario sobre Ana Soria

La aparición de Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero' ha ocasionado un enorme revuelo. Por primera vez, el torero y su novia se sentaron en en un plató de televisión para ofrecer su primera entrevista juntos. Un hecho de enorme relevancia para el mundo del corazón sobre el que opinaba en el plató de 'Espejo Público'. Allí, la periodista y presentadora pronunció una frase que ha dado mucho que hablar. "Ana Soria que lleva 11 años intentando sacarse el título de abogada", espetaba. La periodista, amiga de Paloma Cuevas, ex del diestro, parecía lanzar un zasca a la actual pareja del matador. Sin embargo, este martes ha matizado sus palabras y ha aclarado que su intención no fue meterse con Ana Soria. No se trataba de un ataque personal, ni una pulla o un zasca contra ella, como se ha interpretado.

"Ayer dije una cosa con toda la ironía del mundo y he sido titular en todas partes", confiesa Susanna Griso

Ha sido este martes cuando en el debate de corazón del espacio que presentan han comentado las declaraciones de Enrique Ponce. "Se han presentado en sociedad, han contado cómo se conocieron, cómo les ha afectado la fama, incluso ella confesaba que han tenido que pedir ayuda psicológica", ha destacado uno de los colaboradores, Nando Escribano. "Los dos con una energía vital", añadía. Entonces, la catalana contaba que no se perdió la entrevista de su compañero Pablo Motos. "Me acosté a las once que para mí es muy tarde… Nando tiene todos los detalles de la entrevista". El aludido le respondía: "Eso lo dices con ironía". Entonces, Susanna Griso ha aprovechado la ocasión para aclarar lo que dijo sobre Ana Soria.

"Yo ya no puedo hablar con ironía porque ayer dije una cosa con toda la ironía del mundo y he sido titular en todas partes… Cuando dije eso de que tarda once años en sacarse el título de abogada, lo dije con ironía, porque hubiese tenido que empezar con trece", sentenciaba Griso. Y ahí ha quedado todo. No ha querido profundizar en el porqué de su ironía.

La presentadora considera a Paloma Cuevas su "amiga vitamina"

Es innegable que Susanna Griso mantiene una bonita relación con Paloma Cuevas, a la que considera "una amiga vitamina". Prueba de ello es que siempre que sus respectivos compromisos profesionales se lo permiten les encanta hacer planes juntas, como salir a comer y ponerse al día de todo lo que acontece en su día a día. Puede que en alguno de sus encuentros hayan hablado de Enrique Ponce y su nueva relación con la joven.