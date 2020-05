Poco a poco, vamos volviendo a la nueva normalidad y cada vez son más personas las que han comenzado a trabajar. Eso sí, con más medidas de seguridad e higiene a las que estábamos acostumbrados. A pesar de que la Comunidad de Madrid todavía sigue en la fase 0, mientras que otras Comunidades Autónomas ya han pasado a la una, las maquilladores y peluqueras ya han podido a volver su puesto de trabajo. Susanna Griso ha querido compartir la fotografía en la que demuestran en qué condiciones han vuelto a Antena 3.

Susanna Griso ya ha vuelto a ponerse en las manos de las profesionales

Durante esta crisis sanitaria, los presentadores y colaboradores de televisión han tenido que apañárselas para estar perfectos en cada uno de los programas. Susanna Griso, Ana Rosa Quintana, Carlota Corredera... todos han estado maquillándose y peinándose en casa con un gran resultado. Ahora, en Antena 3, la presentadora de ‘Espejo Público’ ya ha quedado liberada de esos quehaceres y las profesionales ya han vuelto al ponerse al frente de dejar a cada uno de los trabajadores de la tele estupendos.

Susanna Griso ha querido compartir con sus seguidores de Instagram esta gran noticia con una fotografía en la que aparece ella dejándose arreglar por la maquilladora y peluquera de la cadena. «Tras casi dos meses, vuelve mi equipo de maquillaje y peluquería. Se me ha hecho larguísimo…@espejopublico«, ha escrito junto a la imagen en la que se ve a la presentadora completamente feliz e ilusionada ante esta gran noticia.

Una foto que ha suscitado muchas críticas

Eso sí, la vuelta al trabajo no ha sido fácil y han tenido que tomar todas las precauciones pertinentes. Tal y como se puede apreciar, ambas trabajadoras han tenido que utilizar batas desechables, mascarilla y pantallas protectoras para protegerse ante esta emergencia sanitaria a la que nos estamos enfrentando. A pesar de esta feliz noticia, la imagen que ha compartido ha suscitado muchas críticas: «Que poco has aprendido. Las maquilladora protegidas y la presentadora sin nada. Maquíllate tu sola!!», «Utilizan mascarillas con válvula. Ellas están protegidas de ti pero tu no de ellas🙈» o «Como se puede llevar todo estos cosas sin más importante que es GUANTES? Para mi esto se llama paripé y punto. Vosotras que trabajas en medio de comunicación tenéis que dar ejemplo como prevenir este maldito virus y no para hacer postureo. Por favor eso no es un juego» son algunos de los comentarios que ha recibido.

No todo han sido mensajes de críticas, también ha recibido mensajes de apoyo y agradecimiento ante la vuelta al trabajo, además de comentarios en los que aseguran lo estupenda que está: «Al finnn llegaron tus salvadoras 👏👏.👏👏👏. Aunque te las supiste apañar muy bien. 💙», «Lo que hay que hacer…pero si al natural eres igual de guapa!!!😂😂😂❤️», «Que bien os arreglan» o «Tampoco te hace tanta falta el en perifollamiento, estas buena y lo sabes!!». Durante estos dos meses, Susanna Griso ha estado peinándose ella sola y maquillándose. Además, la pasada semana acudió a la peluquería (que ya estaba permitido) para retocar el tinte y las raíces y cortar por lo sano.

Dos meses de trabajo ante la emergencia sanitaria

Además, Susanna Griso ha estado al frente de ‘Espejo Público’ durante todo este tiempo. Y es que ha estado al pie del cañón ofreciendo toda la actualidad referente al coronavirus. La presentadora ha estado actualizando los datos diarios y ha contado con expertos que han ido explicando la evolución de la pandemia que ya se ha cobrado más de 26.000 víctimas mortales y más de 227.000 personas contagiadas en España desde el inicio del brote. Además esta epidemia ha paralizado todo el país siendo más de cuatro millones de personas contagiadas mientras que más de 282.000 víctimas mortales también desde el inicio de brote.

Este lunes también han recibido a invitados después de tanto tiempo sin recibir visitas. Y es que esta mañana el mismísimo Roberto Leal ha querido acudir a presentar su nuevo trabajo al frente de ‘Pasapalabra‘ en Antena 3 que comienza a emitirse el próximo miércoles en prime time para hacer «un programa de gala» a las 22.45 euros. Se trata de un preestreno antes de que el lunes que viene comience a emitirse de manera diaria de lunes a viernes a las 8 de la tarde tal y como ha comentado Roberto Leal en ‘Espejo Público’. Por otro lado y para finalizar, si en Antena 3 ya han vuelto al trabajo las maquilladores y peluqueras, desconocemos si en Telecinco también se han puesto manos a la obra y han regresado a su puesto de trabajo para poner guapos a todos los colaboradores y presentadores.