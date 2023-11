Susanna Griso rompe a llorar al escuchar el testimonio del viudo de una mujer que pidió la eutanasia

Susanna Griso ha demostrado ser una presentadora muy empática desde que aterrizó en 'Espejo Público' en el año 2006. Infinidad de historias humanas han pasado por el plató de Antena 3, aunque pocas han emocionado tanto como la de Miguel. Se trata del marido de una enferma de ELA que pidió la eutanasia para "morir dignamente", un final que él no quería, pero en el que trató de apoyarla hasta su último aliento. "Se iba muriendo poco a poco, aunque su sonrisa nunca la perdía", comenzaba diciendo este hombre que estuvo 26 años casado y que hace solo dos meses perdió a la mujer de su vida. "La apoyé, aunque no estaba de acuerdo. Yoli dejó de comer, se alimentaba por sonda, no bebía, los pulmones se le cerraban, se le caía la cabeza y había que extraerle la saliva", explicaba para que los que le escuchaban pudieran ponerse en su lugar. Una durísima situación que arrancaba las lágrimas de las personas presentes en plató, prueba de ello, la reacción de Susanna Griso y la de la colaboradora Samanta Villar.

Susanna Griso y Samanta Villar, muy emocionadas en 'Espejo Público'

A pesar de que estaba previsto que su eutanasia se llevara a cabo el día 13 de septiembre, pidió que se le adelantara para acabar con su pesadilla diaria. "Me dijo que me pedía perdón por robarme 12 días de estar juntos. Quiso hacerlo en casa (...) Me dijo que eso no era vivir, que le dolía hasta el pelo y que le dolía todo el cuerpo", aseguraba Miguel. Ya no la tiene a su lado, pero escuchó cada uno de sus deseos para irse cuando ella lo deseó. "La echo de menos, pero siempre tendré su sonrisa infinita (...) Ella quería decidir dignamente cuándo se quería ir. Esta enfermedad es estar en el corredor de la muerte. Me decía que eso no era vida", añadía. Entre sollozos Miguel recordaba esta última etapa, la cual intenta afrontar con cientos de fotos de su difunta esposa en la casa que compartieron hasta el final.

Miguel ha recordado a su esposa, a quien "abrazó por última vez mientras ella se iba". "Se fue sonriendo", explicaba. Un desgarrador relato tras el que Susanna Griso se quedaba sin palabras, pero con una emoción más que evidente. Tratando de secarse las lágrimas, la periodista intentaba buscar las palabras correctas para consolar al invitado. Le era imposible y optaba por explicar el porqué de su silencio: "Tu testimonio nos ha dejado callados, absolutamente emocionados". Una forma de explicar a la audiencia cómo se estaban sintiendo ella y sus compañeros al escuchar a Miguel, quien hasta hace muy poco cuidaba de su mujer.

Qué es el ELA

El ELA es la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento. Aunque en el caso de Yoli estuvo 20 meses padeciéndola, tiene una esperanza de vida de entre 3 y 5 años.

La eutanasia se define como "buena muerte" y consiste en poner fin a la vida de alguien tras la voluntad propia de la persona y con el objetivo de evitar su sufrimiento. Estos días volvía a primera línea mediática al conocerse el caso de una mujer con esclerosis múltiple que la había solicitado, pero cuya madre quería mantenerla con vida. A pesar de sus ruegos, la madre se negó y no abrió la puerta a los profesionales sanitarios del Servicio Gallego de Salud.