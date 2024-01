Sussana Griso y Gonzalo Miró se enzarzan en pleno directo por su condición de "enchufado"

Susanna Griso se ha visto envuelta en una situación bastante tensa después de una metedura de pata que ha tenido a Gonzalo Miró como destinatario. Todo comenzaba cuando el colaborador de 'Espejo Público, que recientemente culpaba a Malú por el fracaso político de Albert Rivera, hablaba de su condición "enfunchado". El hijo de la fallecida Pilar Miró no titubeaba a la hora de reconocer que era un auténtico privilegiado. Como "hijo de", su camino para adentrarse en el mundo televisivo ha sido mucho más fácil. Una situación de la que él es plenamente consciente, como ha declarado. La conversación seguía su curso hasta que la presentadora y el colaborador se han enzarzado en una serie de pullitas. La periodista ha acabado tachando de "manipulador" a su compañero.

A Gonzalo Miró no le tiembla el pulso a la hora de reconocer que es un enchufado

"Evidentemente, soy un enchufado. A mí se me abrieron las puertas en televisión por ser hijo de quien soy. Tampoco estoy descubriendo la pólvora", comenzaba explicando Gonzalo Miró ante la atenta mirada de Susanna Griso. Con sus contundentes palabras, el colaborador dejaba claro que el debate en 'Espejo Público' no podía contar con mejor representante. El tema del día no era otro que el alto porcentaje de 'enchufismo' en el mercado laboral de nuestro país. El hijo de Pilar Miró ha sido el primero en pronunciarse como claro ejemplo de ello. "Yo no tengo ningún problema o complejo porque haya sido así. Es obvio y natural, por eso lo expongo. A lo mejor, si no fuera hijo de quien soy, igual no me hubiera dedicado a la tele. No lo sé. Las primeras oportunidades se me dieron por eso y no pasa nada por reconocerlo", continuaba el ex de Malú.

La conversación seguía su curso al tiempo que Gonzalo Miró se recreaba en su versión de los hechos. Para él, su apellido nunca ha supuesto un problema ni, mucho menos, una presión. "Es evidente que me ha favorecido a la hora de entrar en determinados sitios. Me lo han dicho muchas veces, que soy un enchufado. Pero a mi me da igual. Llevo 20 años en la televisión. Si no valiera, no seguiría aquí", se defendía. Tras su alegato, Susana Grisso ha dado paso al siguiente debate. Es entonces cuando la presentadora le ha lanzado una pullita al colaborador que ha desencadenado el tenso rifirrafe entre ambos.

El corte de Gonzalo Miró a Susanna Griso tras una pregunta que no le ha salido bien a la presentadora

Era el momento de abordar la cuestión de las pésimas condiciones en las que viven los estudiantes de Santiago de Compostela en los pisos de alquiler. Sin pensárselo dos veces, Susanna Griso le preguntaba a Gonzalo Miró, a modo de chascarrilo, si él había tenido que pasar por algo similar. Su tono divertido se ha encontrado de frente con una respuesta que la presentadora, en ningún caso, esperaba. "Como soy un enchufado he tenido siempre buen piso. No quiero ser grosero, entre otras cosas, porque me quedé viviendo en casa de mi madre cuando me quedé solo. Si no te importa", le ha cortado el colaborador refiriéndose a la trágica muerte de su madre.

La periodista no ha reculado y, en cambio, le ha afeado que siguiera esa línea argumentativa. "A mí no me salgas por ahí. ¡Qué malo es!", le decía Susanna entre divertida y algo incómoda. "Claro, es que joé... Me la estás clavando. Hubiera preferido que viviese mi madre y tener que vivir en un piso así", objetaba Miró, enfrascado en su defensa a ultranza. Una postura que no ha gustado nada a Susanna Griso. Sin perder el sentido del humor y ante el evidente corte de su compañero, le ha lanzado un órdago con el que trataba de dar por finalizada la charla. "Pero bueno, ¡qué manipulador! ¡Qué manipulador! ¡Que maldito es! ¿Pero entonces por qué te ríes cuando te miro?", le preguntaba. "Pero vamos, a ver, ¿qué quieres? ¿Que siga? Si quieres, sigo. Si me quedo huérfano con 16 años, ¿cómo voy a vivir en un piso malo? ¡Viviré en el de mi madre! ¿Tienes alguna duda más?", sostenía enfático el colaborador. La presentadora ha optado por cambiar de sección, no sin antes quedarse con la última palabra. "Te dejo en este momento. Ya no quiero seguir hablando contigo. ¡Qué tío!", ha sentenciado.