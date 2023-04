Susanna Griso desmiente el bulo de su supuesta detención

Esta siendo una semana muy ajetreada para la conductora de 'Espejo Público'. Después de verse obligada a ausentarse del programa hace unos días por encontrarse "malita", ha tenido que hacer frente a un bulo sobre ella. Durante las últimas horas ha corrido como la pólvora una imagen de Susanna Griso en la que aparecía supuestamente detenida por vender bitcoins. Unas fotografías manipuladas que le han jugado una mala pasada a la presentadora, quien ha tenido que defenderse en directo después de recibir una indigente cantidad de mensajes sobre lo ocurrido.

En su programa, 'Espejo Público', ha dado paso a una noticia que ella misma ha tenido que desmentir. Una información en la que presuntamente aparecía ella siendo detenida por la policía: "Son imágenes sorprendentes de mi propia detención policial", ha comenzado diciendo. Le periodista ha asegurado que, tristemente, ya está acostumbrada a que se compartan este tipo de bulos y estafas a través de las redes sociales, una plataforma que se ha convertido en un arma de doble filo: "Lo difícil, a veces, es demostrar que no soy yo", continuaba explicando.

Susanna Griso ha desmentido las últimas informaciones publicadas sobre ella

Además, Susanna Griso ha explicado que una vez que haces clic en la imagen, esta te redirige directamente a una supuesta entrevista que ella ha concedido a 'El Mundo' donde la presentadora reconocería estar involucrada en la venta de bitcoins. Un contenido falso y manipulado que tan solo busca que la gente caiga en las fake news. Tras todo esto, la presentadora de las mañanas de Antena 3 se ha visto obligada a desmentir de manera categórica esta información que estaría 'rulando' por el universo 2.0 y que la pondría en el ojo del huracán. Ha confesado que nunca ha estado involucrada en nada relacionada con la venta de bitcoins o criptomonedas.

Por si alguien se ha perdido su programa, Griso también ha querido explicarlo a través de su perfil de Twitter con un contundente mensaje: "El montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo pero la policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas. Jamás he invertido en criptomonedas ni tampoco he recomendado su compra", ha dicho al respecto compartiendo la imagen que está circulando por las redes sociales.