La cantante Vicky Larraz afronta su aventura más extrema en televisión. Jorge Javier Vázquez desvelaba en ‘Sábado Deluxe’ que concursará en ‘Supervivientes 2020’. En directo, la que fuera integrante de la mítica banda ‘Olé, olé’ se mostraba ilusionada con este reto: «Lo que más me inquieta es poder superar los miedos y la incertidumbre».

Añadía que supondrá un reto a nivel personal que le permitirá conocer dónde «está su límite». En su vídeo de presentación, reconocía que va a por todas: “Este año me uno a la aventura y os podéis imaginar que voy a darlo absolutamente todo. Voy super emocionada y espero que me acompañéis y lo viváis intensamente, como a mí me gusta vivir las cosas”.

Mítica cantante de los años 80, la voz de la madrileña, de 57 años, sonaba con fuerza en ‘Olé, olé’. Cuando decidió iniciar su trayectoria en solitario fue sustituida por Marta Sánchez. Además, también ha trabajado como presentadora de televisión.

Se trata de la sexta concursante confirmada del concurso, Vicky Larraz se une a Rocío Flores, Albert Barranco ‘MHYV’, Bea ‘GH17’, Ivana Icardi y Nyno Vargas.