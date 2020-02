El casting de la nueva edición de Supervivientes ya está cerrándose y ya conocemos algunos de los concursantes que viajarán hasta Honduras para disfrutar de la edición «más extrema», según Lara Álvarez. Uno de los nombres que sonaban con más fuerza era de Violeta Mangriñán después de que tuviera que abandonar el concurso en la edición pasada por problemas de salud.

A Violeta le dieron la oportunidad de ir a Supervivientes tras su abandono obligatorio por parte de la dirección del programa. La exparticipante tenía mucha ilusión de repetir esta experiencia. Una ilusión que se ha visto truncada, ya que ha sido la propia Violeta quien ha asegurado que finalmente no podrá enfrentarse a las pruebas de este concurso ni siquiera viajar hasta Honduras.

Violeta Mangriñán no ha podido evitar las lágrimas al contar que no participará

Ha sido en el programa de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ donde han desvelado el úndecimo concursante de la edición, Ferre, cuando Violeta ha desvelado el verdadero motivo de su ausencia en el casting de la edición. «Tenía más ganas de ir que probablemente todos los concursantes que van juntos. Efectivamente la productora me prometió ser la primera concursante de este año y ha cumplido su promesa», ha comenzado a decir una Violeta completamente hundida.

«Me hice las pruebas médicas que dicta el protocolo antes de ir y efectivamente, por salud, es mejor que lo vea de la barrera este año porque no va a poder ser«, ha desvelado llorando. «No pasa nada. Probablemente otro año me den la oportunidad, no lo sé. El año pasado fue para mí histórico. Viví eso como una auténtica serie de Netflix», ha explicado entre lágrimas. Finalmert ente Violeta no será participante. Repasamos los concursantes ya confirmados a Supervivientes 2020.