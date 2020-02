Poco a poco, empiezan a desvelarse los nombres de los valientes que se atreverán a viajar a Honduras con el reality más extremo de Mediaset, ‘Supervivientes’. El octavo participante en confirmarse ha sido Hugo Sierra, un personaje que sonaba con fuerza desde hace meses, mientras la madre de su hijo, Adara Molinero, se encontraba en ‘GH VIP 7’.

El uruguayo, de 45 años, se dio a conocer gracias a ‘GH Revolution’ en 2017, un reality en el que se alzó como el vencedor de la edición. Afincado en la isla de Mallorca, en los últimos meses se ha convertido en noticia por el idilio que ha mantenido Adara con el italiano Gianmarco Onestini.

Adara y Hugo comenzaron su romance en 2018 y son padres de un bebé, Martín, nacido hace un año. Después de la última edición de ‘GH VIP’, ambos han dado mucho que hablar. Finalmente, han roto su relación recientemente: «He tomado la decisión de separarme», afirmaba la madrileña.

La reacción de Adara

Tras anunciarse la noticia de que Hugo Sierra viajará a Honduras, Adara se mostraba sorprendida y en directo en ‘El tiempo del descuento’ afirmaba lo siguiente: «Esto es acojonante. No creo que el padre de mi hijo no me lo diga y me tenga que enterar en televisión», añadía. Adara reconocía que su expareja va a hacer un buen concurso y no duda en que seguirá su aventura televisiva.