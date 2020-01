Hugo Sierra, a un paso de ‘Supervivientes 2020’

Comienzan los preparativos para ‘Supervivientes 2020’. El reality de aventuras de Telecinco comenzará antes de lo esperado y ya se está empezando a preparar su casting, que promete ser de altura. A pesar de que no hay nombre confirmados, uno de los posibles concursantes ha asegurado que está a un paso de saltar del helicóptero.

Cristina Cifuentes y Monedero, tentados por Telecinco para ‘Supervivientes 2020’

«¿El niño se quedará en Madrid mientras estás en ‘Supervivientes’?», le preguntó Antonio David a Hugo Sierra en ‘Sábado deluxe’. «Estará quince días en Madrid y otros quince en Palma de Mallorca. Si al final voy al programa y Adara quiere estar en Madrid, yo lo entendería», respondía el ganadora de ‘GH Revolution’ dejando claro que las negociaciones con la productora del reality están muy avanzadas.

Antonio David Flores confirma los planes de su hija, Rocío Flores, de ir a ‘Supervivientes’

De la misma forma, y semanas atrás, el ex de Rocío Carrasco era el encargado de anunciar que su hija, Rocío Flores, estaba tentada a entrar en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. «Desde que cumplió la mayoría de edad, tanto ‘Gran Hermano’ como ‘Supervivientes’ le han hecho ofertas para que fuera. Ella sí es una fan de ‘Supervivientes’, le encante el ‘reality’ y siempre lo hemos hablado. Me decía que quería ir. Yo no es que me haya negado. Ella, con la edad que tiene, ya es complemente independiente. Yo sí que le daba mi opinión, que siempre ha sido la misma. Le decía que no, que no hiciera nada de esto. A partir de aquí, supongo que este año también la habrán llamado para que fuera. Ella sabe mi postura, le he explicado mi postura, pero ella ya es mayor y puede hacer lo que quiera», explicaba.

Una juez ve indicios de abuso sexual en ‘Gran Hermano’