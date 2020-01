‘Supervivientes 2020’ calienta motores. El reality de aventuras de Telecinco comenzará antes de lo esperado y ya comienza a preparar su casting, que promete ser de altura. Tal y como ha confirmado ‘El programa de Ana Rosa’, la productora del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez está tanteando a dos famosos políticos.

Antonio David Flores confirma los planes de su hija, Rocío Flores, de ir a ‘Supervivientes’

Según ha confirmado Pepe del Real en el programa de Telecinco, la productora estaría tanteando a Cristina Cifuentes y Juan Carlos Monedero para que viajen a Honduras en la nueva edición. “Sé que ha habido representantes que llevan a personas al reality y ya han tanteado a una y al otro”, comentaba.

Telecinco cancela ‘GH Dúo’ y adelanta ‘Supervivientes’ tras la polémica

A pesar de que no hay ningún nombre confirmado para la nueva edición del reality de aventuras, todos los rumores apuntan a que veremos Rocío Flores saltar del helicóptero. «Desde que cumplió la mayoría de edad, tanto ‘Gran Hermano’ como ‘Supervivientes’ le han hecho ofertas para que fuera. Ella sí es una fan de ‘Supervivientes’, le encante el ‘reality’ y siempre lo hemos hablado. Me decía que quería ir. Yo no es que me haya negado. Ella, con la edad que tiene, ya es complemente independiente», explicaba Antonio David en ‘Sálvame’.

Una juez ve indicios de abuso sexual en ‘Gran Hermano’

Aunque no le apetece que acepte este nuevo reto, Antonio David considera que tiene que hacer lo que considere: «Yo sí que le daba mi opinión, que siempre ha sido la misma. Le decía que no, que no hiciera nada de esto. A partir de aquí, supongo que este año también la habrán llamado para que fuera. Ella sabe mi postura, le he explicado mi postura, pero ella ya es mayor y puede hacer lo que quiera».