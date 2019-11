A pesar de que ‘GH VIP 7’ aún no ha llegado a su fin, comienza a especularse con los nombres que compondrán la lista de participantes de la nueva edición de ‘Supervivientes’. Una de las personas que suena con más fuerza es Marta Roca, la mujer de Chelo García Cortés.

Ha sido la propia colaboradora de ‘Sálvame’ quien ha explicado, sin saber que estaba siendo grabada, que está convenciendo a su mujer para que acepte ir a Honduras en 2020. «Me pregunta si la veo capaz y sí. Conseguí que viniera a defenderme a plató«, decía sin saber que las imágenes se emitirían. Ante estas palabras, los colaboradores del programa de Telecinco le preguntaron el motivo por el que ahora quería que su mujer se exponiera en un reality.

Un día después, la periodista cambiaba de opinión, y recordaba a la audiencia que en ningún momento estaba hablando en boca de su mujer. «Creo que no va a querer ir nunca, otra cosa es que me gustaría verla. Lo que yo he dicho no quiere decir que ella pueda estar de acuerdo», afirmaba Cortés.

Por otro lado, los demás colaboradores ponían en tela de juicio las palabras de su compañera. Estos afirmaban que si Chelo estaba convenciendo a su mujer era porque había negociaciones con el reality de aventuras encima de la mesa. «¿Tú estás preparada para lo que significa que tu pareja vaya a un reality?», le preguntaba Kiko Hernández. «A lo mejor estoy más preparada de lo que tú te imaginas. A mí me ha gustado la experiencia y la volvería a repetir», afirmaba la exconcursante de ‘Supervivientes’.